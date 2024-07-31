Беглые актеры больше не хотят знать некогда великую Пугачеву: презрительно прошли мимо

Певица Алла Пугачева перебралась на лето в Латвию, сбежав от жаркого летнего климата Израиля и Кипра. В Юрмале Примадонна чувствует себя как рыба в воде и ведет активную светскую жизнь. Очень кстати в эти дни Лайма Вайкуле проводит свой фестиваль, на котором Пугачева появилась несколько раз. Постройневшая певица с удовольствием "выгуливает" новые наряды и собирает овации уже не за песни со сцены, а просто за появление на мероприятии.

Рад видеть Аллу Борисовну был и Данила Козловский на своем спектакле. Заметив Примадонну в зале, актер так обрадовался, что запел ее песню и начал признаваться в любви. Уже за кулисами артистка и шоумен сфотографировались с сияющими улыбками. Снимком поделилась сама Пугачева, заявив, что восхищена талантом 39-летней звезды.





Впрочем, от появления экс-супруги Филиппа Киркорова в восторг пришли не все. А именно актриса Чулпан Хаматова не захотела общаться с Пугачевой. Покинувшие Россию звезды, как правило, держатся за границей вместе и, встречаясь на мероприятиях, как минимум здороваются друг с другом. В этот раз Хаматова удалилась в противоположную от Аллы Борисовны сторону, даже не обратив на нее внимание.

Это заметили другие зрители, которые рассказали, что звезда фильма "Страна глухих" была не в духе. Вероятно, плохое настроение Чулпан связано с проблемами на трудовом поприще. Недавно ее уволили из Рижского театра.

Ранее сообщалось, что муж Пугачевой унизил Киркорова на глазах у жены. Алла Борисовна обомлела от такой ревности.