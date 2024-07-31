Счастливая Волочкова представила своего избранника публике: "Любимые белые розы от любимого"

Анастасия Волочкова любит эпатировать публику своим поведением. Однако в последнее время артистку не слышно и не видно: никаких шпагатов, крошечных бикини и скандальных заявлений. Поклонники уже начали переживать, все ли хорошо в жизни экс-примы Большого театра, как балерина вышла на связь со статным мужчиной, которого назвала своим любимым.

Волочкова позировала во дворе своего загородного особняка рядом с Сергеем Лаврухиным. В руках она держала букет роскошных белых роз, которые подарил ей мужчина.

"Любимые белые розы от любимого Сережи", – подписала снимок "королева шпагата".





На любезности Волочковой отозвался и сам Сергей. В своем блоге он также разместил снимок с Анастасией и осыпал ее комплиментами: "Красота, элегантность и грация – это все в тебе, дорогая". Примечательно, что на фото, которое опубликовал Лаврухин, балерина стоит с другим букетом. Поклонники предположили, что внимательный кавалер не первый раз осыпает артистку цветами.





Впрочем, сама Волочкова никаких заявлений о романе с Сергеем не делала. До этогоона рассказывала, что с удовольствием принимает ухаживания от разных мужчин и не видит в этом ничего постыдного.

Ранее сообщалось, что любвеобильность матери унаследовала и 18-летняя дочь Волочковой. Еще недавно девочка встречалась с парнем гораздо старше себя, а уже теперь познакомила отца с новым бойфрендом.