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Среда 24 июля

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"Взрослый мужчина, у власти": выяснилось, кто станет отцом ребенка Ольга Бузовой

Ведущая готовится стать мамой.

Совсем недавно Ольга Бузова заговорила о материнстве. В своем блоге она поделилась видео, на котором играет с детьми, и заявила, что в скором времени тоже родит. Экс-ведущая "Дома-2" не скрывает, что крепкая семья и наследники – теперь ее главная мечта. Однако, как известно, избранника она так и не нашла.

Между тем за плечами Ольги несколько с треском развалившихся отношений. Развод с Дмитрием Тарасовым стал одним из самых громких в отечественном шоу-бизнесе. Затем у Бузовой был роман с Давидом Манукяном, но и он не увенчался успехом. Артистка обвинила блогера в абьюзе.

С того момента уже прошло несколько лет, и на любовном фронте Оли тишина. По крайней мере, сама артистка не делится подробностями сердечных дел. Однако вскоре все может круто измениться в жизни 38-летней певицы, заявила эзотерическая сваха Елена Глебова. Она отмечает, что Бузова родит в течение нескольких лет, и раскрыла, кто станет отцом ее ребенка.

"В ближайшее время перед ней появятся сразу несколько подходящих кандидатов в партнеры, от которых можно будет благополучно зачать. Среди них будет и взрослый, состоявшийся мужчина, который находится у власти. И мужчина молодой", – сообщила женщина.

Глебова считает, что у Ольги будет возможность выбрать наиболее подходящего кандидата. А уже этой осенью Бузова выйдет в свет со своим избранником и, возможно, официально представит его публике. По словам свахи, эти отношения имеют все шансы перерасти в крепкую семью, в которой затем родится мальчик.

Ранее Ольга Бузова вышла на связь из загса. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру". 

24 июля 2024, 20:00
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Редакция
Экспресс газета✓ Надежный источник

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