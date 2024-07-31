Галкин* унизил Киркорова на глазах у жены: Пугачева обомлела от такой ревности

Начав новую жизнь за границей, комика Максима Галкина* никак не отпускает прошлое. Вот уже больше двух лет главной темой его выступлений являются россияне, Родина, сделавшая его популярным, и бывший супруг Аллы Пугачевой. Недавно на фестивале в Юрмале, куда Галкин* был приглашен в качестве гостя, он поднялся на сцену и пустился высмеивать Филиппа Киркорова. Делал артист это с особым удовольствием на глазах у жены.

Так, со сцены артист начал всем рассказывать, какие успехи он делает в изучении латышского языка. Не обходится, конечно, и без смешных ситуаций. Например, вместо золотых сережек для Аллы Борисовны в ювелирном магазине он попросил "золотые занавески с бриллиантами".





Впрочем, у Пугачевой с латышским языком все еще хуже, продолжил комик. Поэтому разговаривать ей приходится на литовском. Галкин* заявил, что эти знания Примадонне остались в наследство от предыдущего супруга Филиппа Киркорова. Впрочем, выдержав задумчивую паузу, добавил, что от поп-короля ей остались "только перья", намекая на сценические костюмы артиста.

Примечательно, что рассказы о Киркорове муж Пугачевой включает почти в каждое свое выступление. Причем саркастично шутит с таким удовольствием, словно все еще ревнует Аллу Борисовну к бывшему мужу.

Ранее сообщалось, что Пугачева появилась в театре без мужа с молодым актером. 39-летний красавец признавался Примадонне в любви и нежно придерживал за плечо.

*Признан иноагентом на территории РФ.