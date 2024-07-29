Убежавший в ночи в США внук Пугачевой тайно вернулся в Россию: деньги закончились?

В 2022 году все семейство Пугачевых разъехалось по разным странам. Примадонна с супругом и наследниками обосновалась в Израиле. Кристина Орбакайте, которая и так жила в Штатах, перестала приезжать на Родину. А старший внук Аллы Пугачевой уехал из России в сентябре, пройдя госграницу под покровом ночи. На протяжении двух лет Никита Пресняков не приезжал на Родину.

А недавно стало известно, что невестка Орбакайте вернулась в Россию. Тогда многие посчитали, что Алена Краснова прилетела в одиночестве, оставив в Штатах мужа. Накануне выяснилось, что и сам Никита тоже вернулся. Правда, никто не афишировал визит Преснякова, вероятно, пытаясь оставить это в тайне.

Стало известно, что в Россию звездная пара прибыла, чтобы отметить важную дату. Для празднования семилетия своего союза Никита и Алена выбрали не столичный ресторан, а заведение в Ростове-на-Дону. Краснова похвасталась столом, на котором были ростовские закуски: раки, сыры и мясо.





Многим поклонникам показалось странным, что Пресняков захотел приехать в Россию только ради годовщины свадьбы. Некоторые уверены, что на самом деле внук Пугачевой решил вплотную заняться продажей дачи, которую ему подарила бабушка. Известно, что Никита пытается строить в Америке музыкальную карьеру, но пока дела не ладятся: он поет каверы в небольших залах перед русскоговорящими эмигрантами.

Ранее сообщалось, что сбежавшего в США внука Пугачевой разыскивают в России.