Появившаяся на людях Пугачева вызвала негодование: и не стыдно?

Певица Алла Пугачева перебралась из жаркого Кипра в Латвию, чтобы переждать аномальное лето. Как раз сейчас в Юрмале проходит фестиваль "Рандеву", который организовала ее подруга Лайма Вайкуле. Примадонна всегда желанная гостья на празднике, и встречают артистку, как правило, с удовольствием. Однако в этот раз ее появление вызвало негодование.

В люди 75-летняя певица вышла в полной боевой готовности: сделала макияж и укладку, а также подобрала образ с крошечными шортиками. На голову Пугачева надела черную шляпу с широкими полями. В Сети отметили, что артистка снова похудела и помолодела лет на 20, вероятно, опять легла под нож хирурга.

"Перетянутая, очень страшно выглядят глаза и рот. В погоне за молодостью был перебор", "После видео, где она идёт, аж жалко ее стало. Всё-таки нельзя забывать о возрасте. Хотя сейчас она похожа на застывшую во времени", "Лицо как из передачи "Куклы"на НТВ", – высказались комментаторы.





Сама Пугачева, впрочем, открыто заявляла, что она не против естественного старения и старается принимать возраст достойно. В одном из интервью Алла Борисовна отмечала, что устала от того, что ее постоянно обвиняют в том, что она старая.

"Да! Я старая! И ничего с этим я поделать не могу", – уверенно говорила певица.

Ранее сообщалось, что сбежавшего в Америку внука Пугачевой разыскивают в России.