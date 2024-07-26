Сбежавшего в Америку внука Пугачевой разыскивают в России: пришло время платить

После отъезда из России Никита Пресняков вместе с супругой Аленой Красновой поселились на Манхэттене. Сначала звездный наследник зарабатывал на жизнь, снимая клипы для местных звезд. Бегать с камерой за селебрити внуку Аллы Пугачевой, судя по всему, надоело, и теперь он пытается пробиться в их ряды.

Между тем на Родине у Никиты, куда вот уже два года он не кажет носа, проблемы. Оказалось, что сын Кристины Орбакайте попал в число должников. Московские коммунальщики отправляют звездному наследнику уведомления, но он их игнорирует и не отвечает на звонки. Вот уже третий год они не могут получить от Преснякова крошечную для звездной семьи сумму – 41 000 рублей.

"Сын Орбакайте и Преснякова оставлял свой Lexus с октября 2019-го по сентябрь 2022-го в Варсонофьевском переулке. Именно здесь до недавнего времени жил наследник примадонны”, – передает источник имеющуюся информацию.

В итоге коммунальщики обратились с иском в суд, чтобы с помощью закона получить от неплательщика деньги. Если же Никита и в этот раз проигнорирует уведомление, то, вероятно, его ждут проблемы посерьезнее.

Впрочем, внуку Пугачевой, вероятно, сейчас не до долгов. Загубивший свою карьеру в России артист прикладывает все силы, чтобы снова петь. Весной у шоумена прошло несколько концертов в США. Выступает сын Орбакайте пока только с каверами на популярные в 90-00-х годах песни.

К слову, недавно стало известно, что в Россию вернулась жена Преснякова, бросив его в Штатах. Девушка сделала заявление из России.