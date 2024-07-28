Четыре постыдных факта о Филиппе Киркорове, которые мало кому известны

Филиппа Киркорова считают королем российской эстрады. В этом уверен и сам артист, ведь ведет он себя соответствующе: носит корону, яркие наряды, украшенные золотом и камнями. Об исполнителе сняли множество передач, и кажется, что вся его жизнь как на ладони. Однако в биографии музыканта есть факты, о которых знают не все.

Отсутствие вокальных данных

Киркорова многие критикуют за эпатажное поведение и стиль в одежде, но мало кто рискнет хоть что-то сказать о его вокальных данных. Однако оказалось, что голос артиста – не дар, данный при рождении, а упорные тренировки и занятия. Так, в юности, когда Киркоров поступал в ГИТИС, его отказывались принимать как раз из-за неумения петь. Впрочем, сам артист об этом не рассказывает.

Ушел от гражданской жены, оставив ее ни с чем





Известно, что Киркоров был в браке лишь с Аллой Пугачевой. Однако до этого Филипп Бедросович жил вместе с певицей и танцовщицей Марией Шатлановой. Когда же в жизни певца появилась Примадонна, он оставил бывшую возлюбленную без денег, работы и с депрессией. Девушка буквально выживала.

Избил женщину

В 2010 году разразился громкий скандал. Заголовки кричали, что Киркоров избил девушку-режиссера Марину Яблокову из-за слишком яркого света на съемочной площадке. Тогда пострадавшая от рук поп-короля подала в суд, но бывший избранник Пугачевой отделался лишь штрафом, хоть он и был весьма крупным.

Пытались изгнать из церкви

Филипп Киркоров крестил свою единственную дочь Аллу-Викторию в храме Ильи Пророка. Туда он пригласил всех близких, и церемония прошла спокойно. Однако после крещения священник заявил, что певца нужно отлучить от РПЦ. Оказалось, что во время праздника шоумен произнес речь с амвона – места, похожего на сцену, с которого священнослужители читают проповеди. Это не понравилось церковнику, и он потребовал наказать артиста. Впрочем, продолжения история не получила.

Ранее сообщалось, что выходка Киркорова после победы над Успенской вызвала омерзение у россиян.