Перед беглой Пугачевой захлопнули двери даже старые приятели: "Никто и звать никак"

Спешный побег из России Аллы Пугачевой два года назад стал сюрпризом для многих поклонников. Некоторые все еще недоумевают, что вынудило Примадонну принять такое решение. Мало кто верит, что 75-летняя певица, имевшая на Родине все, сама захотела доживать остатки дней на чужбине. Многие винят Максима Галкина* в том, что он убедил жену бросить все и обречь себя на скитания.

Такого мнения придерживается и светская львица Алена Кравец. Она уверяет, что видела, как комик общается с женой, и считает его умелым манипулятором. Певица вспомнила, как Пугачева просила и ее вместе с супругом признать иноагентом. По словам Алены, этому ее надоумил супруг.

"Пугачева во всем слушается пятого мужа. Она попала под его влияние и к старости начала жить чужим умом", – выдала блондинка.





Между тем многие не могут забыть слова Примадонны о "рабах и холопах", которые она адресовала всем, кто остался в России. После этого против нее ополчились не только фанаты, но и обеспеченные люди, которые раньше мечтали водить с ней дружбу и видеть на своих праздниках.

"Мы на Рублевке посмеялись над ее глупостью. А она голубых кровей сама, да? <...> Мы на Рублевке этой парочке закрыли двери", – рассуждает Алена.

Теперь Алле Борисовне вместе с мужем-иноагентом только и остается, что скитаться по миру. Однако в других странах она "никто и звать ее никак", заявила Кравец. Там ее никто не боготворит и не узнает, а редкими фото с улиц делятся российские туристы, которые тоже потешаются над некогда легендарной певицей.

Напомним, два года назад Пугачева переехала в Израиль. Затем семья перебралась на Кипр. Недавно из-за страшной жары, которая обрушилась на средиземноморское побережье, Примадонна бежала в Юрмалу. Правда, оттуда поступают тревожные новости. Помощница певицы сообщила о тяжелом состоянии Аллы Борисовны. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".

* Признан иноагентом на территории РФ