Ольгу Орлову считают причастной к смерти Заворотнюк: теперь будет суд

Известная актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в конце мая после пяти лет борьбы с раком головного мозга. Звезда "Моей прекрасной няни" узнала о недуге практически сразу после рождения младшей дочери Мила и пропала из публичного пространства. Известно, что операции и терапия смогли продлить жизнь актрисы, однако заболевание оказалось сильнее.

Спустя месяц после утраты вокруг имени Заворотнюк разразился громкий скандал, в который была втянута и Ольга Орлова. Известный блогер-сплетник Антон Суворкин обвинил ведущую "Дома-2" в причастности к смерти Анастасии. Он заявил, что, еще будучи в браке с предыдущим мужем Александром Кармановым, экс-солистка "Блестящих" продвигала инновационное омолаживание стволовыми клетками.

"Ольга собирала людей с проблемами и говорила, что Карманов может помочь", – говорит блогер в одном из своих выпусков.

Суворкин отметил, что жизнь сразу нескольких людей в окружении Орловой закончилась трагически. Он считает, что виной тому инъекции, которые артистка предлагала всем вокруг. В своем выпуске он также упомянул Жанну Фриске, которая, как и Заворотнюк, скончалась от рака мозга.





"Разоблачение" Суворкина крайне возмутило Орлову, и она заявила, что намерена решать этот вопрос в суде. Ведущая отметила, что множество раз закрывала глаза на слухи, которые распускает блогер, однако в этот раз мириться не намерена.

"Последняя новость про меня и стволовые клетки – это уже лютый перебор, хотя в целом, как и все остальное. На этом канале нет ни слова правды ни про меня, ни про тех людей, с которыми я близко знакома. Поэтому, мне кажется, пора решать вопрос о распространении этой информации в правовом поле", – высказалась теледива.

Орлова отметила, что наверняка добиться справедливости ей будет сложно, ведь Суворкин живет в Европе и имеет гражданство другой страны. Именно поэтому, по словам Ольги, блогер так храбро распускает слухи о российских звездах.

Ранее сообщалось, что Ольга Орлова покинула Россию и снялась обнаженной.