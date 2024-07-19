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Пятница 19 июля

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Уехавшая на Бали Асмус перестала выходить на связь: Пропала!

Уехавшая на Бали Асмус перестала выходить на связь: Пропала!

Певицу потеряли поклонники и друзья.

Известная актриса Кристина Асмус еще в середине июня отправилась отдыхать на Бали. Произошло это почти сразу после свадьбы ее бывшего супруга Гарика Харламова, и многие посчитали, что путешествием актриса пытается снять стресс. Первое время звезда "Интернов" активно делилась снимками со сказочно красивого острова, показывала свой отель и океан, а потом неожиданно пропала.

Последнее фото Асмус выложила в блоге 29 июня. Перед камерой актриса позирует под водопадом без купальника, попытавшись прикрыть наготу сетчатой накидкой. С тех пор Кристину буквально заваливают сообщениями о том, куда она пропала и почему больше не выходит на связь с поклонниками.

Ясность внести решила сама звезда. Она написала в своем блоге, что забросила соцсети, потому что очень счастлива и не хочет нарушать эту идиллию гаджетами. Кроме того, сейчас у нее плотный график и времени на соцсети совершенно нет, объясняет Асмус.

"Мне как-то близка позиция, что чем лучше в жизни, тем меньше времени на соцсети. Хороший аккаунт – бездыханный аккаунт. Поэтому, если я не захожу сюда, значит, мне максимально хорошо сейчас", – рассказала актриса.

Напомним, недавно Асмус кардинально сменила имидж и очень коротко постриглась. Не все поклонники приняли такие перемены и теперь регулярно посмеиваются над артисткой, сравнивая ее с мужчиной. Сама Кристина множество раз пыталась объяснить комментаторам, что ее волосы были сильно испорчены и другого выхода не было.

Ранее сообщалось, что разомлевшая Асмус сверкнула грудью на Бали. 

19 июля 2024, 20:00
Кристина Асмус. Фото: соцсети/@asmuskristina
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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