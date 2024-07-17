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Среда 17 июля

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Раскрыты грязные подробности интимной жизни Пугачевой и Галкина*: родственник не стал молчать

Раскрыты грязные подробности интимной жизни Пугачевой и Галкина*: родственник не стал молчать

У Примадонны и ее мужа есть страсть, но не другу к другу.

Слухи о том, что в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина* все не так гладко, ходили еще до их отъезда из России. Сейчас же поговаривают, что Примадонна и вовсе собралась разводиться с молодым избранником. Она с детьми уже уехала в Юрмалу, где спасается от зноя, который обрушился на средиземноморское побережье. Галкин*, впрочем, к жене не присоединился и продолжает ездить по Европе в попытках заработать на жизнь.

Поклонники артистки опасаются за Аллу Борисовну, ведь теперь она почти не видится с супругом. А вот бывшая соседка звезды совсем не удивлена. Лидия Панкрухина прожила рядом с Примадонной порядка десяти лет и лично знакома с ее родственниками, в частности, с племянником по имени Влад. Накануне женщина вспомнила, что парень давно удивляется их странным отношениям. 

"Влад мне сказал: "Я просто поражаюсь, почему она не уходит от него. Они почти не живут вместе. Спят отдельно, в разных кроватях. Что она за него держится?" – передала женщина слова родственника певицы.

По мнению племянника, каждый из супругов страстно любит не друг друга, а деньги. Это их и удерживает вместе столько лет, откровенничает соседка.

К слову, это не первые тревожные слухи о жизни Пугачевой и Галкина*. Накануне заслуженная артистка РСФСР Валентина Талызина выразила опасения, что комик спивается. Она призвала Аллу Борисовну лучше следить за молодым супругом.

17 июля 2024, 08:39
Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: соцсети/@maxgalkinru
Елизавета Федорова
Teleprogramma.pro✓ Надежный источник

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