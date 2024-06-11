Обидевшаяся на россиян Орбакайте закатила публичную истерику: "Нигде я не проваливаюсь"

Еще некоторое время после побега своей матери Аллы Пугачевой в Израиль Кристина Орбакайте наведывалась в Россию. Певица выступала на Родине, зарабатывала деньги на россиянах и, прихватив с собой многомиллионные гонорары, уезжала жить обратно в Америку. В один момент все изменилось. Примадонна заявила, что "нормальные люди в Россию не возвращаются", и многие посчитали, что в таком случае делать Орбакайте здесь нечего.

Сейчас исполнительница хита "Пьяная вишня" переживает не лучшие времена. Говорят, что концертов у нее практически нет, а те, что все-таки удается провести, проходят не с таким успехом, как раньше.

Увидев о себе комментарии, Орбакайте закатила публичную истерику. В своем блоге Кристина выложила ролик, в котором дрожащим голосом заявляет, что у нее "все зашибись", и никаких проблем с концертами нет.

"У меня куча творческих планов, нигде я не проваливаюсь никогда. На грязь, которая мне встречается, у меня давно иммунитет, и она ко мне не прилипает. Мне всегда было, есть и будет что спеть", – выпалила возмущенная дочь Примадонны.





Заявлению Орбакайте удивились пользователи Сети. Многие недоумевают, с чего молчавшая столько времени Кристина вдруг начала оправдываться.

"А к чему это все?! Был какой-то скандал? Вообще про нее забыла, она давно не живет в России", " Если бы ни это случайное видео, я бы про вас и не вспомнила", "А что случилось-то? Ничего не слышала", "И что это было? Типа не забывайте меня?" – высказались комментаторы.

Недавно Кристина Орбакайте объявила тур по США и Канаде. Дочь Примадонны планирует объехать несколько городов осенью. Вероятно, такого ажиотажа, как ожидала певица, нет, потому она то и дело рекламирует свои гастроли в блоге.

Ранее в Сеть попали кадры с одинокого дня рождения Орбакайте за границей.