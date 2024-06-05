Тайного мужа Заворотнюк раскрыли: больше нет смысла скрывать

Со звездой российского кинематографа Анастасией Заворотнюк попрощались в первый день лета на Троекуровском кладбище. На похоронах публика впервые могла видеть тайного мужа дочери актрисы. Анна длительное время скрывала своего избранника от всех, не озвучивала его имя и даже не выкладывала общие снимки, и только в скорбный день стало известно, кто занял сердце дочери Заворотнюк.

На траурной процессии присутствовали Петр Чернышев, мама Анастасии Валентина, средний сын актрисы Майкл и дочь Анна с супругом. Последний всячески поддерживал убитую горем жену и старался не оставлять ее одну. Выяснилось, что избранником девушки стал миллионер Тимур Исмаилов. Пара познакомилась в Америке во время учебы в университете. Их отношениям уже восемь лет, однако поженились они только два года назад.

Известно, что супруг Заворотнюк закончил учебное заведение по направлению бизнес. Он работал с грузоперевозками и консалтинговыми услугами. Сейчас Тимур – генеральный директор международной торговой компании. Офис корпорации находится в ОАЭ. Известно, что, узаконив отношения с избранником, в Эмираты к супругу перебралась и дочь Анастасии.

Напомним, актриса умерла 29 мая. Долгие годы она сражалась с онкологической опухолью головного мозга. Страшный диагноз ей поставили вскоре после рождения младшей дочери. Во время лечения артистка перестала появляться в обществе и вела закрытую жизнь.

Ранее стало известно, что Петр Чернышев сделал с имуществом и деньгами Заворотнюк.