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"Делить нечего": вот что муж Заворотнюк сделал с ее имуществом и деньгами

Страдавшая от рака головного мозга актриса скончалась 29 мая.

В прессе продолжаются активные обсуждения наследства, которое осталось после кончины Анастасии Заворотнюк. Несмотря на пересуды о ее многомиллионных задолженностях, финансовое положение звезды "Кода апокалипсиса" было не таким уж плачевным. Известно, что за то время, пока знаменитость снималась, она приобрела квартиры в столице, роскошный коттедж в Подмосковье и машины.

Однако разборок и "дележки" имущества ожидать не стоит, заявил юрист Александр Бенхин. Он считает, что в семье вопрос с наследством уладили еще когда Заворотнюк была жива. Вероятнее всего, супруг актрисы Петр Чернышев забрал все, что осталось после кончины артистки, себе.

"Предполагаю, что вдовец Анастасии, Петр Чернышев, при жизни перевел на себя все. Обычно, когда человек долго болеет, и в терминальной стадии рак, то разумно все вопросы решить как можно раньше. Поэтому 99%, что сейчас и делить по факту нечего", – высказался Александр.

Юрист отметил, что Заворотнюк, скорее всего, не стала писать завещание перед своей смертью. Если же документ имеется, и в нем она не упомянула кого-то из детей, то они вправе обратиться в суд и таким образом забрать свою долю. Однако вероятность этого крайне мала, ведь, как уже отметил Бенхин, скорее всего, этот вопрос был урегулирован заранее.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: соцсети/@a_zavorotnyuk

Напомним, у Анастасии трое детей. Майкла и Анну она родила во втором браке с предпринимателем Дмитрием Стрюковым. Вторая дочь появилась на свет в союзе с третьим супругом – фигуристом Петром Чернышевым. Почти сразу после рождения Милы артистка узнала о своем диагнозе и пропала из публичного пространства. Сейчас девочке пять лет.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк мучилась от сильной боли на глазах у публики.

4 июня 2024, 11:25
Анастасия Заворотнюк. Фото: соцсети/@a_zavorotnyuk
Елизавета Федорова
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