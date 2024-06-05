Округлившаяся Сати Казанова показала животик: принимает поздравления

Однажды выйдя на сцену в составе группы "Фабрика" Сати Казанова прославилась на всю страну. Сегодня 41-летняя певица – одна из самых популярных звезд в российском шоу-бизнесе. В 2017 году она вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо, однако до сих пор детей у пары нет.

Впрочем, вероятно, скоро Сати сможет познать радость материнства. Накануне певица поделилась свежими кадрами. Поклонники отметили, что всегда стройная звезда вдруг округлилась. На видео артистка предстала в облегающем платье, которое подчеркнуло ее выпирающий животик.





Поздравить исполнительницу хита "Спит мое счастье" поспешили поклонники. Они отметили, что положение артистки уже заметно и скрывать больше нет нужды.

"Я одна вижу животик?", " Показалось в положении", " Беременна?", " Ура! Какое счастье! Очень рада, что вскоре Вы познаете радость быть мамой", – высказались фолловеры.

Подозревать беременность артистки начали еще несколько недель назад. В последнее время она носит мешковатую одежду и старается не поворачиваться к фотографам в профиль. Если слухи окажутся правдой, то этот ребенок станет первенцем 41-летней экс-солистки группы "Фабрика".

Напомним, у певицы было множество романов, и поговаривают, что некоторые из избранников звали артистку замуж, но она отвечала отказом. Первым официальным мужем Сати стал итальянец Стефано. С ним она расписалась семь лет назад.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли вскоре снова станет мамой.