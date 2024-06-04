SHAMAN обвинили в излишней женственности на выступлениях: "Голос бы погрубее"

Российский исполнитель Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, медленно, но верно захватывает любовь жителей страны. Артист, ставший невероятно популярным всего два года назад, теперь собирает огромные залы и выступает на главных концертах страны. Однако поклонники считают, что масштабы певца гораздо шире и ему нужно выступать как минимум на стадионах.

Впрочем, на днях SHAMAN исполнил мечту и спел в "Лужниках". Артист вышел на поле перед суперфиналом Кубка России по футболу и исполнил свой хит "Да". Выступление Дронова сопровождалось шоу флагоносцев, которые несли российский триколор, оркестром и спецэффектами.





Отрывком видео Ярослав поделился в своем блоге. Поклонники исполнителя хита "Я русский" поспешили отметить, что наконец-то их кумир достиг того масштаба, который он заслуживает.

"Родной, это твой формат, стадион - это для тебя, и песня эта так подходит для этого случая. Твой оценивающий и хитрющий взгляд мы все заценили – когда уже??? Мы на низком старте", – написал один из комментаторов.

Впрочем, не все оценили выступление Ярослава в "Лужниках". Некоторые отметили, что SHAMAN недостаточно артистичен, другие считают, что эту песню нужно петь более грубым голосом.

"Слова крутые, а вот голос бы погрубее к этой песне надо бы...более басистый, мужской", " Голос шикарный. Но ...что-то в нём не то...в самом человеке", "Как будто робот", – высказались фолловеры Дронова.

Ранее сообщалось, что объяснению популярности SHAMAN найдено.