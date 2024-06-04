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Вторник 4 июня

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SHAMAN обвинили в излишней женственности на выступлениях: "Голос бы погрубее"

SHAMAN обвинили в излишней женственности на выступлениях:

Артист спел свой хит "Да" перед футбольным матчем.

Российский исполнитель Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, медленно, но верно захватывает любовь жителей страны. Артист, ставший невероятно популярным всего два года назад, теперь собирает огромные залы и выступает на главных концертах страны. Однако поклонники считают, что масштабы певца гораздо шире и ему нужно выступать как минимум на стадионах. 

Впрочем, на днях SHAMAN исполнил мечту и спел в "Лужниках". Артист вышел на поле перед суперфиналом Кубка России по футболу и исполнил свой хит "Да". Выступление Дронова сопровождалось шоу флагоносцев, которые несли российский триколор, оркестром и спецэффектами. 

SHAMAN. Фото: скриншот YouTube /@SHAMAN_ME

Отрывком видео Ярослав поделился в своем блоге. Поклонники исполнителя хита "Я русский" поспешили отметить, что наконец-то их кумир достиг того масштаба, который он заслуживает. 

"Родной, это твой формат, стадион - это для тебя, и песня эта так подходит для этого случая. Твой оценивающий и хитрющий взгляд мы все заценили – когда уже??? Мы на низком старте", – написал один из комментаторов. 

Впрочем, не все оценили выступление Ярослава в "Лужниках". Некоторые отметили, что SHAMAN недостаточно артистичен, другие считают, что эту песню нужно петь более грубым голосом. 

"Слова крутые, а вот голос бы погрубее к этой песне надо бы...более басистый, мужской", " Голос шикарный. Но ...что-то в нём не то...в самом человеке", "Как будто робот", – высказались фолловеры Дронова. 

Ранее сообщалось, что объяснению популярности SHAMAN найдено. 

4 июня 2024, 14:43
SHAMAN. Фото: скриншот YouTube /@SHAMAN_ME
Елизавета Федорова
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