Влад Маленко, известный поэт и общественный деятель, поделился своими размышлениями о популярности певца Ярослава Дронова, которого публика знает как SHAMAN. В недавнем интервью он обсудил, как общество воспринимает музыканта и его творчество. Маленко считает, что певец отражает дух времени и настроения людей, хотя и не сравним с легендарными исполнителями прошлого, такие как Клавдия Шульженко и Александр Вертинский.

По мнению поэта, современное общество имеет иной вкус и предпочтения, отличные от тех, которые были у слушателей в 50-х годах. Он отметил, что несмотря на недостаток изысканного образования у послевоенного поколения, у них были более значимые культурные ориентиры.

"SHAMAN – продукт своего времени, он соответствует разбалансированному слуху и вкусу народа", – объяснил общественный деятель популярность Дронова.

Маленко также выразил свое недовольство тем, как некоторые песни становятся популярными исключительно благодаря решениям чиновников, приведя в пример песню Олега Газманова "Колокола", которая играла на одном из московских вокзалов. Он предложил SHAMANу создать что-то настолько значимое, чтобы это объединяло людей. Кроме того, поэт выразил обеспокоенность по поводу тех, кто эксплуатирует текущую политическую и социальную ситуацию для личной выгоды, и указал на проблему поверхностного патриотизма среди некоторых артистов. Он подчеркнул необходимость баланса и долгосрочной работы над улучшением культурного пейзажа страны.