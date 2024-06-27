Алсу заговорила о будущем своих троих детей от Абрамова: "Я против"

Алсу объявила о своем разводе с Яном Абрамовым в конце мая. Сначала артистка старалась избегать скандалов и не комментировала происходящее в семье. Однако после того, как в Сеть просочилась информация о продолжительных изменах мужа певицы, она перестала сдерживаться и открыто высказывает свое отношение к происходящему.

Так, в одном из недавних интервью Алсу назвала предположительную любовницу мужа Анастасию Решетову "девушкой с низким социальным статусом". После этого обвинила экс-возлюбленную Тимати во лжи, когда та заявила, что никогда не связывается с женатыми мужчинами. Неудивительно, что, завидев такую реакцию певицы, журналисты с еще большим интересом начали расспрашивать ее о разводе.





Впрочем, открыто о предательстве мужа Алсу предпочитает не рассказывать. Вместо этого певица согласилась обсудить другую щекотливую тему – попытки заработать популярность на детях. Недавно об этом рассуждала Инстасамка и раскритиковала Дениса Кукояку, который активно снимает 6-летнюю дочь для блога.

"Я считаю, что так можно делать, если ребенок сам этого желает – стать актером, выпускать одежду. Конечно, в таком случае нужно поддержать и помочь, но не выпихивать силой. Я против такого!" – высказала свое мнение артистка.

Напомним, у самой Алсу трое детей от Абрамова. Певица считается образцовым родителем, и в этом году ее даже номинировали на премию "Мама года-2024". Неизвестно, как сложится судьба дочерей и сына артистки после развода, однако сама исполнительница хита "Зимний сон" спокойна за будущее своих детей. По словам звезды, у нее с наследниками полное взаимопонимание.

Ранее сообщалось, что закрутившая роман с Абрамовым решетова месяцами глумилась над Алсу, пела песенки и смеялась.