Алсу на людях набросилась на 28-летнюю любовницу своего мужа: правда раскрыта

Прошел почти месяц после того, как певица Алсу публично объявила о разводе с Яном Абрамовым. Пара была вместе 18 лет, воспитывала троих детей и выглядела счастливой. Сама артистка рассказывала, что супруг души в ней не чает и постоянно задаривает цветами. Однако после сообщения о расторжении брака предпочла не уточнять причины размолвки.

Своим молчанием Алсу хотела избежать сплетен, однако получила обратный эффект: ее развод вызвал еще больше интереса и сплетен. Некоторые вспомнили, что уже давно ходят слухи о неверности Абрамова. 47-летний бизнесмен был замечен в компании бывшей избранницы Тимати – модели Анастасии Решетовой.

Сама девушка пыталась откреститься от скандала, в который ее неумолимо втягивают. В своем блоге она, не упоминая имен, заявила, что никогда не посмотрит в сторону женатого мужчины, мол, такой для меня априори непривлекателен. Кроме того, Решетова заявила, что давно в отношениях.

Слова Анастасии разлетелись на заголовки СМИ, и отреагировать на них поспешила сама Алсу. Певица прокомментировала одну из статей, где приводятся высказывания Решетовой. Исполнительница хита "Зимний сон" на людях набросилась на 28-летнюю модель и обвинила ее во лжи.

"Врет!", – заявила артистка.





Теперь пользователи Сети обсуждают не только разлучницу семьи с тремя детьми, но и то, как повела себя Алсу. Все это время она стойко держалась, мило улыбалась, игнорируя вопросы о разводе, и всем видом показывала, что она сильная. Однако сдержать гнев из-за пары строк в интернете не смогла, что подтверждает полный душевный раздрай Алсу.

Впрочем, свои переживания артистка решила выразить привычным способом – через творчество. Накануне она анонсировала новый трек, который посвятила своему разводу. Слова из песни Алсу приводил женский журнал "Клео.ру".