Онкобольная Кейт Миддлтон передала тайную записку с мольбой: "Помогите!"

Почти полгода Кейт Миддлтон не выходит в свет. В марте она сообщила, что ей диагностировали рак, и она планирует бороться с опасным заболеванием. Из-за лечения у принцессы Уэльской выпадают волосы, портится кожа и происходят изменения в костном мозге. Эти новости пугают поклонников, ведь сама жена Уильяма не делает никаких заявлений и будто канула в Лету.

Между тем среди поклонников появляется все больше тревожных домыслов о состоянии Миддлтон. Кто-то считает, что принцесса в коме, а другие уверены – Кейт давно нет в живых и от общественности скрывают правду. Подкрепляют такие теории и то, что Виндзоры не комментируют ни лечение народной любимицы, ни ее самочувствие.

Так, недавно поклонников напугала новость о том, что жена принца Уильяма не появится в обществе до конца 2024 года. К слову, последний раз улыбающейся и беззаботной королевскую особу видели в декабре прошлого года. Тогда она и сообщила о том, что планирует лечь на плановую операцию брюшной полости.

А недавно появившаяся новость и вовсе заставила фанатов Кейт замереть от ужаса. Иллюзионист Деррен Браун, с которым принцесса познакомилась незадолго до своего исчезновения, сделал заявление. 30 ноября прошлого года фокусник выступал перед королевской семьей с шоу под названием "Невероятное", и там Миддлтон передала ему записку, в которой молила о спасении.

"Когда она пожала мне руку, то вложила мне в ладонь крошечный листок сложенной бумаги. Я посмотрел на него позже. Внутри было написано всего одно слово – "Помогите", – признался мужчина.

После того как общественность набросилась на фокусника с расспросами, он поспешил оправдаться, мол, просто пошутил. Однако если все, о чем рассказал иллюзионист, все же произошло, то это случилось как раз за несколько недель до таинственного исчезновения Кейт Миддлтон.

Ранее сообщалось, что онкобольной принцессе Уэльской готовы помочь в России.

