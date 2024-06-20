18-летняя невеста Григория Лепса сделала заявление после травли в Сети

Новость о том, что Григорий Лепс собрался жениться на Авроре Киба, которая только в феврале справила совершеннолетие, получила эффект разорвавшейся бомбы. Пару тут же начали критиковать за разницу в возрасте. И если Лепс, привыкший из-за своей медийности к хейту, вероятно, спокойно перенес эту волну негатива, то девушке пришлось несладко. Ведь именно под ее фото в соцсетях многие высказались, не стесняясь в выражениях и устроили настоящую травлю.

"Не забывай носить с собой валидол, корвалол, папазол и алказельцер", "Поздравляю, ты скоро станешь бабушкой в 18", " Ведь ты же так красива в свои 18", – не успокаиваются комментаторы.

Судя по всему, Аврора не выдержала такого внимания к своей персоне и впервые сделала заявление. Своим хейтерам девушка ответила философски.

"Свобода – это про то, когда ты позволяешь другим думать, что ты плохой и тебе с этим абсолютно комфортно", – написала невеста Лепса.

Напомним, исполнитель хита "Рюмка водки на столе" появился со студенткой МГИМО на ковровой дорожке премии "МУЗ-ТВ". На вопросы ведущего он заявил, что Аврора, которая младше его на 43 года, приходится ему невестой.

Пока одна половина поклонников негодует из-за разницы в возрасте, другая не верит в то, что роман настоящий. Многие уверены, что Лепс просто пиарит юную девицу, которая, как известно, мечтает пробиться в шоу-бизнес. У девушки уже есть записанная песня, которая пока не принесла ей желаемой популярности.

Ранее стала известна подноготная отношений Григория и Авроры. Сообщается, что в паре много грубости.