"Много ревности и грубости": вот что сотворит Лепс со своей 18-летней невестой

В минувшие выходные Григорий Лепс появился на ковровой дорожке премии "МУЗ-ТВ" с обворожительной девушкой, которая по виду значительно младше его. Спутницей исполнителя оказалась 18-летняя Аврора Киба. Более того, по информации некоторых СМИ, артист сделал ей предложение, и они уже планируют свадьбу.

Самого Лепса, судя по всему, не смущают ни разница в возрасте, ни пересуды. А вот общественность возмутилась: девушка младше артиста на 43 года, и он годится ей в отцы, считают многие. Впрочем, астролог Юлия Гикис заявила, что Григорий действительно похож на человека, предназначенного Авроре судьбой.

"В гороскопе Лепса – Венера и Марс в квадратуре, а это про выражение своих чувств агрессивно и стремительно. Жажда безудержной страсти. Много ревности и грубости в партнерстве", – рассказала астролог.





При том, что Лепс привык быть руководителем в паре, он готов по-настоящему любить и в ответ ждет того же. Гикис считает, что идеал Авроры – мужчина именно с таким характером. Девушка готова выйти только за мужчину, который действиями доказывает свои чувства. Лепс действительно может быть избранником Кибы, однако в их совместимости брака нет, отмечает астролог.

Журналистам удалось выяснить, что Аврора не была фанаткой Лепса. Друзья девушки рассказали, что она не слушала его музыку. Кроме того, судя по аккаунту Кибы в социальных сетях, ей нравятся исполнители примерно ее возраста. Например, она подписана на Егора Шипа и Юлию Гаврилину.

Ранее стало известно, кому достанется все имущество Лепса после его смерти.