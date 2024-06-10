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Понедельник 10 июня

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Дочь объявившей о разводе Алсу публично разрыдалась и выдала всю правду

Дочь объявившей о разводе Алсу публично разрыдалась и выдала всю правду

Девушка не смогла сдержать эмоции.

В браке с бизнесменом Яном Абрамовым певица Алсу родила троих детей. Пока никто из звездных наследников не изъявил желание пойти по стопам матери. Старшая дочь артистки Сафина решила спасать жизни и выбрала медицину. Младший сын Рафаэль только закончил первый класс в этом году. А вот у средней наследницы певицы Микеллы еще есть время, чтобы определиться с будущей профессией. Поступать в вуз она будет только в следующем году. 

Но, судя по всему, и вторая дочь не планирует связывать свою жизнь с эстрадой. В минувшие выходные Микелла отправилась в Америку и посетила один из самых престижных учебных заведений страны – Принстон. За океан она отправилась, чтобы поддержать друзей, которые выпускались из вуза. Возможно, и сама дочь артистки захочет поступить в этот университет. 

Абрамова фотографировалась с приятелями и в какой-то момент разревелась прямо на публике. Дочь артистки начала вытирать слезы, которые никак не останавливались. 

"Я так сильно люблю вас, ребята!", – выдала правду наследница артистки. 

Микелла Абрамова с подругой. Фото: соцсети/@mikellaabramova

Сейчас семья Алсу переживает непростые времена. Недавно она объявила о разводе спустя 18 лет брака. Артистка не стала уточнять причины разлада, однако поговаривают, что Ян Абрамов изменял и избивал свою жену. Исполнительница хита "Зимний сон" намерена делить имущество с бизнесменом. 

10 июня 2024, 09:55
Алсу с дочерью. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
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