Дикие условия жизни сына Фриске шокировали общественность: мама бы такого не допустила!

Когда певица Жанна Фриске скончалась от онкологического заболевания, ее наследнику было всего два года. Платон остался с отцом Дмитрием Шепелевым, который все это время и занимался воспитанием сына. За эти девять лет телеведущего в чем только не обвиняли: говорили, что он присвоил наследство жены, предал ее память и неправильно воспитывает сына. В последнее время общественность несколько поутихла, однако вопросы воспитания ребенка до сих пор не дают многим покоя.

Так, недавно Шепелев заявил, что воспитывает Платона по строгим китайским стандартам. Они подразумевают минимальное использование гаджетов. Так, по словам Дмитрия, наследник певицы пользуется телефоном не больше трех часов в неделю.

"Делать это можно в пятницу, конец рабочей недели, и в субботу, выходной", – поделился шоумен.

Многие считают, что в современном мире для 11-летнего подростка такие условия – дикость. Ведь в обществе, где теперь все решается посредством смартфона и интернета, мальчик может стать "белой вороной" или даже изгоем. Впрочем, сам Шепелев уверен, что поступает правильно.

Есть и другое мнение относительно того, почему ребенок практически не держал в руках телефон. Некоторые уверены, что Дмитрий хочет оградить Платона от общения с родственниками скончавшейся жены. Так, недавно Наталья Фриске жаловалась, что не смогла дозвониться до племянника в день рождения. Она оставила поздравление в Сети и выразила надежду, что кто-нибудь передаст мальчику слова тети.

"Бабушка с дедушкой очень тоскуют по тебе. И я тоже. А младшая сестренка очень хочет познакомиться со своим старшим братом. Пишу это письмо и надеюсь, что кто-нибудь тебе даст его прочитать", – написала сестра певицы.

Ранее стало известно, как нелюди хотели нажиться на смерти Жанны Фриске.