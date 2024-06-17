SHAMAN впервые ответил критикующему его Киселеву

Музыкальный продюсер Владимир Киселев не раз высказывался в адрес Ярослава Дронова, который известен под сценическим именем SHAMAN. Основатель рок-коллектива "Земляне" называет певца недостаточно патриотичным, "нерукопожатным" и не считает его творчество выдающимся. Этот конфликт длится уже длительное время.

На прошедшей на днях премии "МУЗ-ТВ" SHAMAN впервые взялся прокомментировать происходящее между ним и Киселевым. Впрочем, Дронов не нашел подходящих слов и заявил, что желает Владимиру здоровья.

"Тут можно только пожелать ему здоровья", – заявил исполнитель хита "Я русский".

Сам Дронов стал обладателем той самой тарелки, о которой мечтают многие звезды. Ярослава удостоили награды в номинации "Новая легенда". Впрочем, этому он обрадовался не сильно и заявил, что ему не нравится то, что он делает. Например, этим вечером, придя домой, его ждет работа. Предстоит доделать новую песню.

" Я всегда недоволен тем, что я делаю.<...>Самая важная награда для каждого артиста – это народная любовь. Слава Богу, за эти годы мне удалось достучаться до сердец людей", – отметил артист.

Напомним, Ярослав Дронов снискал любовь россиян два года назад. Сейчас он один из самых популярных исполнителей российской эстрады. Вместе с толпами поклонников у SHAMAN появились и хейтеры, которые не упускают возможности побольше уколоть народного любимца. Например, недавно стало известно, что Дронов "унизил святыню".