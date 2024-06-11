В край обнаглевший SHAMAN "унизил святыню": певцу влепили хлесткую пощечину

Российский исполнитель SHAMAN стал популярен буквально два года назад благодаря песне "Я русский". Теперь у певца огромная фан-база, а все его концерты проходят с аншлагами. Однако наравне с поклонниками у артиста появились и хейтеры. Многие считают, что поднявшийся на теме патриотизма музыкант в край обнаглел и теперь ведет себя непозволительно. Артиста обвиняют в том, что он оголяется на публике, задирает цены на свои концерты и мерч.

К числу тех, кто недоволен выступлениями Дронова, примкнули и многие знаменитости. Так, известный артист Александр Новиков считает, что SHAMAN не должен надевать на предплечье ленту с триколором, так как этим он показывает свое неуважение к "святыням".

"Повязал на руку повязку из российского флага, не понимая, что этим унижает святыню. Что флаг страны на рукаве должен и может быть только у военного, как шеврон, или на древке, который целуют, опускаясь на одно колено. ", – влепил певец хлесткую пощечину SHAMAN.

Кроме того, исполнителю хита "Встанем" необходимо изменить сценическое имя. Ведь оно написано латинскими буквами, а это непатриотично, отмечает музыкант. По словам Александра, Дронов в погоне за хайпом стал жертвой стереотипа, который гласит, что все, написанное на иностранном языке, более привлекательно.

Новиков уверен, что сейчас необходимо поддерживать русскую культуру, а слушая артистов, которые с ней не считаются, мы получаем обратный эффект.

Ранее сообщалось, что SHAMAN обвинили в излишней женственности.