Галкин* пакует чемоданы после новостей об обыске: улетает на другой континент

Только вчера прогремела новость о том, что у старшего брата Максима Галкина* прошли обыски в доме и офисе. СМИ сообщают, что родственник артиста занимался бизнесом, производил боеприпасы и был поставщиком оборонного ведомства.

Впрочем, комика, бежавшего в Израиль, проблемы родного брата, кажется, не интересуют. В своем блоге муж Аллы Пугачевой с искренней улыбкой сообщил, что уже пакует чемоданы на гастроли. В этот раз он собрался в тур аж на другой континент. По плану сначала артист будет развлекать публику в городах США, а потом поедет в Канаду.

"Мои дорогие зрители, я с удовольствием объявляю о своих концертах в Канаде. С новой, суперновой концертной программой я приеду к вам в ноябре сразу после большого тура по Соединенным Штатам Америки", – воодушевленно вещает комик, будто на его семью не свалились проблемы.





А ведь именно благодаря старшему брату Дмитрию артист когда-то смог стать популярным. Поговаривают, что именно он продвигал Максима* в шоу-бизнесе и даже свел его с Аллой Пугачевой. Сообщается, что владеющий виллой в Израиле родственник иноагента даже приютил брата с семьей у себя, когда те спешно уехали из России.

Впрочем, позиция Галкина* не удивительна. Ведь комик давно отрекся от всего, что связывает его с Родиной. И только элитный замок в Грязи, который все никак не продается, не дает семейству окончательно разорвать отношения со страной, благодаря которой оно получило свое положение, славу и деньги. Вероятно, и брат Максима* уже не рассчитывает на поддержку родственника.

Ранее сообщалось, что пользователи Сети высмеяли Пугачеву за ее метания по странам.

* Признан иностранным агентом на территории РФ