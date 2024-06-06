Бузова выложила компромат на раскритиковавшую ее Собчак: полуголая валяется на полу

Несколько дней назад вокруг Ольги Бузовой разразился нешуточный скандал. Артистка выступала в Уфе на VK Fest и вышла на сцену в кожаном боди, которое многие посчитали слишком откровенным. Концерт прошел в День защиты детей, и за полуголой артисткой наблюдали в том числе и несовершеннолетние.





Многие известные личности высказались о произошедшем. В их числе была и Ксения Собчак, которая совсем недавно тоже оказалась в похожей ситуации. Журналистка посетила "голую" вечеринку, за что столкнулась с критикой.

Ксения заявила, что не видит разницы между мероприятием, которое провела Настя Ивлеева, и выходом Ольги на сцену – и там и там было минимум одежды. Однако участников частной вечеринки "отменили" и долгое время не давали возможности выступать.

Ответа от Бузовой ждать долго не пришлось. Певица посвятила своей бывшей коллеге по "Дому-2" целое стихотворение, в котором намекает, что и сама Ксения не без греха. Чтобы не быть голословной, она прикрепила видео, на котором Собчак танцует весьма интимные танцы: в одном белье катается по полу.

"Всех всегда учило белое пальто. Всё всегда так просто было у него. Но в идеальном облике есть маленький прокол – У пальто в заплатках подкладка и подол", – заявила артистка.





Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни уверены, что Ольга поступила правильно, ответив тактично и показав, что и Собчак есть что скрывать. Другие считают, что Ксению судить не за что, ведь она танцует не в присутствии детей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят введение дресс-кода для артистов после скандала с Бузовой в Уфе.