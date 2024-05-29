В Сеть попали кадры со дня рождения Орбакайте за границей: жалкое зрелище

После грандиозного скандала и своего отъезда из России Кристина Орбакайте старается вести более закрытый образ жизни. Чтобы снова не навлечь на себя гнев поклонников, снизила певица и активность в социальных сетях. Сейчас дочь Аллы Пугачевой лишь изредка выкладывает фото и видео, чаще всего без подписи.

Даже по случаю дня рождения артистка не стала делать исключение и поделилась лишь одним кадром, который, впрочем, тоже вызвал множество обсуждений. Некоторые посчитали, что после помпезных приемов и роскошных вечеринок, которые семейство устраивало в России, одинокий кусок торта на тарелке выглядит жалко.

"Грустный какой-то праздник. Одинокая свеча выглядит очень символично", – высказались пользователи Сети.

На кадрах не видно, кого пригласила Кристина на свой праздник. Однако, очевидно, гостей можно пересчитать по пальцам. Да и сама певица не выглядит счастливой. Она оделась в черный наряд и скромно задула свечу.





До этого в своем блоге исполнительница хита "Пьяная вишня" просила Бога, чтобы он защитил ее семью. Вероятно, у праздничного торта Кристина загадывала такое же желание.

"Я молю Тебя послать ангелов для защиты моей семьи, моего дома, моей работы и от вреда всякого зла", – писала звезда в соцсетях.

Ранее день рождения отметил и старший сын Орбакайте Никита Пресняков. 33-летний звездный наследник решил провести праздник в парке аттракционов. Однако внуку Пугачевой стало плохо, и он едва не потерял сознание.