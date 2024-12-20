Ксения Собчак заявила, что Алсу "завралась" после скандального развода

Певицу Алсу и Яна Абрамова официально развели в последние дни лета. Однако страсти вокруг этой пары продолжают кипеть. Так, недавно в Сеть попали снимки бывшего мужа певицы, который обнимался с ее подругой и партнером по бизнесу. Заголовки СМИ кричали о том, что Абрамов закрутил роман с близкой приятельницей своей жены. Информацию опровергла сама исполнительница хита "Зимний сон" и заявила, что бывший муж с адвокатом намеренно наводят шум заказными статьями.



В конфликт вмешалась Ксения Собчак, которая словам Алсу, судя по всему, не поверила. Журналистка заявила, что певица "завралась". Правда, не уточнила, о чем именно солгала звезда.



"Тем временем у Алсу снова все врут. Все это, конечно, выглядит так, что, похоже, очень сильно завралась сама Алсу", – заявила экс-ведущая "Дома-2".



Не заставил ждать с ответом и адвокат Абрамова Александр Добровинский, которого вокалистка не раз обвиняла в том, что он распространяет про нее грязные слухи. Юрист заявил, что этого ему не позволит ни профессиональная этика, ни Ян, который просил "не обижать" бывшую жену. Александр Андреевич намекнул, что, возможно, сама артистка "вбросами" провоцирует интерес к собственной персоне.



"Ян к этому отношения не имеет. Надеюсь, что и Алсу тоже. Хотя залы на концерты надо каким-то образом собирать…" – написал в своем блоге адвокат.

Ранее певица Алсу рассказала о счастливой жизни после развода.