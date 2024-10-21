"Я не кошелка с улицы": 48-летняя Волочкова перечислила требования к мужчине своей мечты

Через год с небольшим Анастасии Волочковой исполнится 50 лет. Заслуженная артистка России гордится своей карьерой и личной жизнью, полагая, что добилась успеха в обоих сферах. Сегодня же балерина не замужем, хотя нередко говорит, что не является одинокой женщиной.

В недавнем интервью Волочкова, комментируя вопросы о ее возможном новом замужестве, заявила, что ждет мужчину своей мечты. "Я же не кошелка с улицы, которой все равно, лишь бы бабки были", – отметила танцовщица. По словам артистки, ей нужен мужчина, который обладает сильным духом, силой воли и, конечно, высоким уровнем достатка. Кроме того, его личность должна быть масштабной, подчеркнула знаменитость.

Она полагает: такой мужчина появится в ее жизни, когда это будет действительно нужно. "Я уверена, что этот человек тоже ждет встречи со мной, просто мы еще пока не встретились", – добавила балерина.





Анастасия Волочкова хоть и отмечает важность наличия большого количества денег у мужчины ее мечты, подчеркнула, что оно не являются определяющим фактором. "Бывают есть люди очень состоятельные, но настолько нищие духом", – убеждена 48-летняя знаменитость. Дескать, важно не наличие союза, а его качество.