Новое лицо Анны Седоковой: эксперт раскрыла секреты трансформации внешности певицы

Недавно певица Анна Седокова ошарашила публику, представ с новой внешностью. На новых кадрах в популярной социальной сети лицо артистки выглядит совсем не так, как раньше, поэтому поклонники пришли к выводу: она перенесла пластическую операцию. Также это объяснило то, что некоторое время телезвезда не выкладывала в Сеть свежие фотографии.

Редакция женского журнала "Клео.ру", которая тоже оказалась в замешательстве, разглядывая старые и новые снимки Анны Седоковой, обратилась за помощью к эксперту – врачу-дерматологу и косметологу Регине Маркусеевой. Она рассказала, что происходило с внешностью певицы не только в последнее время, но и на протяжении всей ее карьеры.

Врач-дерматолог и косметолог Регина Маркусеева:

"Анна Седокова изначально от природы очень красивая женщина. Но возраст, к сожалению, берет свое. На последних фото ее сложно узнать и предположить, что это и есть та самая Анна Седокова. И если сравнивать фотографии с ее юных лет с теми фото, которые мы видим сейчас на экранах, внешность артистки претерпела много изменений.

Начнем с лица. В юности у Анны не было ярко выраженных скул и губ, как сейчас, что говорит о том, что ей неоднократно проводились инъекции филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Из-за этого средняя треть лица выглядит несколько одутловатой. Также подвергся контурной пластике и подбородок, он стал более вытянутым и острым, что делает овал лица более четким и подчеркивает линию нижней челюсти.

Также артистка явно прибегает к инъекциям ботулотоксина, так как мы не видим на ее лице ни одной морщинки. Хорошее качество кожи – это, скорее всего, заслуга аппаратной косметологии и инъекций коллагеностимуляторов для упругости кожи. Нос стал меньше и тоньше, что свидетельствует о ринопластике, и, скорее всего, это была не одна операция. Разрез глаз тоже стал другим, хотя, может, это и макияж, а может, певица сделала еще и блефаропластику.

Также изменились и очертания фигуры: более пышная грудь, бедра и выдающиеся ягодицы. Скорее всего, это результат липосакции и липофилинга, а может, даже и имплантов. Сейчас ее фигура более женственная и сочная, чем в молодости".

В настоящий момент Анна Седокова переживает не лучший период в жизни. Недавно она рассталась со своим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Певица рассказала, что начался "сложный путь" трансформации и личной жизни. Слова артистки приводил женский журнал "Клео.ру".