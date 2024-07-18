Стало известно, как Самбурская попала в шоу-бизнес: "Месяц спала с директором"

Известная артистка Настасья Самбурская получила популярность после того, как сыграла в сериале "Универ. Новая общага". Девушка, как и многие, приехала покорять столицу из маленького провинциального городка. Однако слава на нее свалилась не сразу. Путь к заветному шоу-бизнесу был долгим и тяжелым, рассказала сама актриса.

По словам Настасьи, в какой-то момент она решила попробовать себя не в кино, а в музыке. Девушка понимала, что для первого рывка ей понадобятся деньги, и взяла кредит в банке. 120 тысяч рублей тогда ей казались баснословно большими деньгами. Выступала артистка первое время с такими же музыкантами, которые приехали в Москву из регионов. Им она платила за репетиции и концерты и даже пускала пожить в квартире, которую снимала.

"Месяц спала с директором в одной кровати. Было весело. В итоге мы дали концерт в каком-то зачуханном баре. Потом я решила покончить с музыкальной карьерой", – вспомнила знаменитость те времена.

В результате Самбурская все же смогла пробиться в шоу-бизнес. Сейчас она одна из самых востребованных актрис. Кроме того, Настасья исполнила мечту детства и стала певицей. Знаменитость регулярно проводит сольные концерты в небольших залах.

Ранее затравленная из-за отсутствия мужчины Самбурская сделала заявление о романе с женатым. Многие подозревают, что артистка увела мужа Лены Летучей.