Многие женщины уверены в том, что менструация является природным противозачаточным средством, и интимная связь в этот период безопасна. Именно поэтому женщины даже не задумываются, что в период критических дней может наступить беременность.

Но если и такие пациентки, которые на приёме у гинеколога задают вопрос о том, можно ли забеременеть во время месячных, а также в какие дни интимная связь не приведёт к беременности.

Стоит сказать, что беременность при менструации может наступить, конечно, шанс увидеть две полоски на тесте довольно небольшой, но он есть.

Именно поэтому стоит подробнее узнать, по каким причинам, возможно, наступление беременности при месячных, а также существуют ли совершенно безопасные дни для незащищенного полового акта.

Главные причины беременности при менструации

Встречаются такие случаи, когда у женщины в яичнике созревает не одна, а сразу две яйцеклетки, при этом они полностью готовы к оплодотворению. Их созревание может произойти одновременно, или же с небольшим промежутком времени. Есть несколько причин, по которым может возникнуть такой сбой:

женщина имеет нерегулярную интимную жизнь;

такие нарушения могут передаваться по наследству от матери;

в организме произошел резкий гормональный всплеск, который носил кратковременный характер.

Такое явление наблюдается достаточно редко, но все же развитие второй яйцеклетки, возможно, а значит, может произойти оплодотворение. По этой причине врачи рекомендуют даже в период менструации использовать методы контрацепции, то есть применять презерватив.

Кроме того, существует шанс не только забеременеть, но ещё и занести инфекцию, что приведет к серьезным последствиям со здоровьем.

Гормональные сбои

Если женщина интересуется, можно ли забеременеть во время месячных без предохранения, то ответ будет однозначным. Беременность может наступить из-за гормонального сбоя в организме. Часто случается так, что критические дни приходят с задержкой, в этом виноват именно гормональный сбой, по этой причине меняются и сроки овуляции. При сбое овуляция может начаться немного раньше, или, наоборот, позже.

Сперматозоид же может сохранять активность в течение пяти суток, поэтому оплодотворение, вполне возможно, если овуляция наступит в этот период.

Теперь можно подробнее ответить на интересующий вопрос. Если у партнеров был сексуальный контакт на пятый или шестой день цикла, то через несколько дней может произойти оплодотворение яйцеклетки и наступает беременность. Чтобы избежать положительного теста, следует использовать средства контрацепции.

Нарушение приема оральных контрацептивов

Это достаточно распространенная причина наступления беременности, если женщина пропустит одну таблетку противозачаточного средства, это может привести к оплодотворению яйцеклетки при менструации. В том случае, когда пациентка принимает оральные контрацептивы, а затем прекращает их прием, через пару дней должна начаться менструация. Секс в этот период может привести к наступлению беременности.

Поэтому, когда у женщины возникает вопрос, можно ли забеременеть во время месячных или сразу после них, ответ будет вполне однозначным и понятным. Хотя шанс увидеть две полоски на тесте невелик, но все же он существует.

Возможна ли беременность при менструации на первые и вторые сутки

Перед тем как ответить на вопрос, следует учесть физиологические особенности организма женщины, здесь большую роль будут играть периодичность цикла, а также его длительность. Все же как показывает врачебная практика, первые два дня считаются максимально безопасными для незащищенного полового акта, в этот период беременность наступает крайне редко.

Причина этого заключается в том, что организм на этом этапе начинает постепенно обновляться, а уровень всех гормонов, необходимых для зачатия и закрепления плода, становится минимальным.

Дополнительно:

сперматозоиды не могут проникнуть в полость матки;

эндометрий начинает активнее отделяться;

даже оплодотворенная яйцеклетка не сможет закрепиться в матке.

По этим причинам, можно сказать, что риск беременности на 2 день месячных минимален, но все же не сведен к нулю, так как зачатие все же возможно.

Возможна ли беременность на третий день цикла

Риск увидеть две полоски на тесте сохраняется при любом сексуальном контакте, который проходит без защитной контрацепции, и даже в период менструации риск оплодотворения яйцеклетки сохраняется. Как известно, в первые три дня критические дни идут более обильно, так как эндометрий интенсивно отделяется, такая среда не подходит для полноценной работы сперматозоидов.

Гинекологи же уверены, что женщина может забеременеть в период менструации, при этом шанс беременности достигает 6%.

Все же первые три дня цикла считаются наиболее безопасными, так как микрофлора изменяется, и сперматозоиды не способны выжить в такой среде. Но новый цикл ведет за собой гормональный всплеск, что может привести к ранней овуляции, и тогда произойдет оплодотворение. По этой причине, если партнеры не готовы стать родителями, им следует использовать средства контрацепции уже на третий день менструации.

Какой период наиболее опасен

Мы уже рассмотрели вопрос о том, можно ли забеременеть во время месячных на 1 день не предохраняясь. Теперь стоит рассказать, в какой период риск беременности значительно повышается. Уже было сказано, что первые два дня считаются наиболее безопасными, и риск зачатия ребенка в этот период очень низкий.

Зато в конце критических дней шансы оплодотворения яйцеклетки значительно повышаются, особенно тогда, когда менструация сильно затягивается.

Возможно ли зачатие сразу после менструации

Существует довольна большая вероятность забеременеть в самом конце критических дней, при этом риски будут полностью зависеть от длительности менструации. Чем дольше будут идти выделения, тем выше шанс беременности.

Когда критические дни длятся более, чем пять дней, цикл у женщины сокращается до 24 суток, а это значит, что период овуляции может наступить раньше.

Почему возникает беременность сразу после месячных:

Ложная менструация. Это кровотечение, которое возникает у женщины даже после оплодотворения яйцеклетки. Многие пациентки думают, что зачатие наступило сразу же после менструации, но на самом деле оплодотворение возникло до начала критических дней. Нерегулярный менструальный цикл. Здесь риск беременности выше всего, так как цикл нерегулярный, фазу овуляции отследить сложно, поэтому можно забеременеть сразу после окончания менструации. Трубная беременность. Такая беременность носит название внематочная, и хотя шансы такого зачатия минимальны, они существуют. Заболевания шейки матки. Встречаются случаи, когда после полового акта, у женщины возникают небольшие кровотечения, которые принимаются за менструальные. партнеры перестают использовать контрацепцию, из-за чего наступает беременность.

Гинекологи предупреждают женщин о том, что не существует полностью безопасных дней, в которые зачатие произойти не может вообще. Поэтому следует использовать средство контрацепции, чтобы не возникло непредвиденного зачатия.

Возможна ли имплантация эмбриона в критические дни

Мы уже выяснили, можно ли забеременеть во время месячных на 3 или 4 день, и именно поэтому можно с уверенностью сказать, что яйцеклетка может закрепиться в полости матки уже на третий день менструации. Наиболее благоприятные условия для закрепления эмбриона возникают в период овуляции, а это обычно происходит на 14 - 15 день цикла.

Но встречаются случаи, когда овуляция наступает раньше, или же яйцеклетка закрепляется в полости матки не во время овуляции.

Именно имплантация эмбриона является сложным процессом для организма, далеко не всегда беременность наступает. Все дело в том, что эмбрион воспринимается организмом женщины, как чужеродный объект, поэтому тело начинает отторгать его. Наиболее успешно закрепление проходит во время овуляции, а также с десятого по четырнадцатый день цикла.

Но даже при менструации оплодотворение яйцеклетки и ее закрепление в матке вполне возможно.

Симптоматика закрепления эмбриона:

появление тянущих болей в нижней части живота;

наблюдается зуд в матке;

могут возникнуть мажущие выделения;

женщина ощущает слабость и легкое недомогание;

нервозность и раздражительность повышается;

незначительно повышается температура тела;

повышаются показатели ХГЧ в крови и моче.

Можно ли предотвратить беременность во время менструации

Есть только два варианта, как уберечься от нежелательной беременности:

отказаться от сексуального контакта на период менструации;

использовать надежные средства контрацепции.

Если соблюдать хоть одно из этих правил, то беременность не наступит. Точно отследить момент овуляции получается не всегда, поэтому риск зачатия существует в любой день месячных.

Существуют специальные календари и калькуляторы, которые используются для определения овуляции, но они не могут дать 100% защиты от зачатия.

Партнерам следует использовать средства контрацепции, чтобы не только защитить себя от возможности стать родителями незапланированно, но еще и уберечься от инфекции. Во время менструации организм женщины более подвержен инфицированию, так как грибки и бактерии могут легко проникнуть в полость матки и вызвать воспаление. Поэтому применение контрацепции помогает не только избежать беременности, но и проблем со здоровьем.