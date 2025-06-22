Косметолог и дерматолог: к какому врачу нужно обращаться при проблемах с кожей

Прыщи, шелушения, покраснения, жирный блеск, зуд или непонятные высыпания – кожа "сигналит", что ей плохо. Пришло время записаться к специалисту – рассказываем, в чем разница между дерматологом и косметологом, как не потеряться между кабинетами и с какими проблемами поможет справиться конкретный профессионал.

Чем отличаются косметолог и дерматолог

Первое и самое важное различие – профильное образование. Если коротко, то дерматолог лечит заболевания, а косметолог работает с поверхностными несовершенствами: ухаживает, поддерживает и восстанавливает.





Дерматолог – это врач с высшим медицинским образованием, который занимается диагностикой и лечением кожных заболеваний. Его задача – собрать анамнез, найти первопричину, назначить терапию, если нужно – направить к другим специалистам, сдать анализы, провести наблюдение.

Косметолог – это специалист по уходу и процедурам, которые работает на стыке эстетики и медицины. Его зона ответственности – ухаживать, корректировать, восстанавливать. Он может провести пилинги, инъекции, лазерные процедуры, но только при условии, что у пациента нет активных кожных заболеваний.

Чек-лист: когда обратиться к дерматологу

высыпания не проходят или постоянно возвращаются;

есть постоянные зуд, жжение, дискомфорт;

внезапно появились пятна, шелушения, ранки;

нашли новообразования;

кожа реагирует на всю косметику разных марок и с разным составом;

кожа стала гиперчувствительной, появился отек, покраснение;

есть хронические заболевания или подозрение на них (атопический дерматит, псориаз, розацеа, экзема и т. д.);

появились грибок, бородавки, контагиозный моллюск.

Даже если проблема кажется поверхностной, почти всегда есть внутренний триггер и нарушения работы организма. Врач направит на анализы, чтобы проверить гормоны, микрофлору, аллергию, работу ЖКТ. Также он назначит лечение – от наружных мазей до системных препаратов.

Учтите детали

Просто дерматологов как таковых почти не существует. Все они имеют базовую специализацию дерматовенеролога – это значит, что врач может работать с кожей, слизистыми и заболеваниями. Пугаться не надо – это стандартная база, через которую проходят все дерматологи в России. Далее выбирайте более узкую специализацию.

Дерматокосметолог

Работает на стыке медицины и эстетики: может лечить акне, назначать терапию при розацеа, куперозе, пигментации и при этом – делать процедуры. Главное отличие – он лечит внутри системы координат "здоровье и внешний вид". Имеет право колоть инъекции, делать лазерные процедуры, работать с аппаратами и назначать препараты.

Дерматоонколог

Именно к нему стоит идти, если на коже появилась подозрительная родинка, нарост, пятно, которое меняется или чешется. Это специалист, который может отличить безобидный невус от начальной стадии рака кожи и – если нужно – направить дальше.

Дерматовенеролог

Тот самый базовый врач по коже, слизистым, ногтям и волосам. Если беспокоят шелушения, зуд, боль, обращайтесь к нему. Такой специалист не делает "уколы красоты", но порекомендует профессионала, если проблема не медицинская, а эстетическая.

Чек-лист: когда нужен косметолог

хочется улучшить общее состояние кожи: выровнять текстуру, сделать цвет лица здоровым, вернуть общий тонус;

нет выраженных проблем, хочется профилактический уход;

высыпаний стало меньше, но остались постакне, рубцы;

нужно восстановление после стресса, болезни, курса антибиотиков;

хотите поддержать результат после лечения у дерматолога;

есть первые или выраженные признаки старения: заломы, морщины, птоз.





Косметолог сделает профессиональные процедуры, назначит курс и средства для домашнего ухода, которые будут работать и дадут реальные результаты. Важно: хороший косметолог не будет пытаться "лечить" вас от акне, а направит к дерматологу, если увидит, что проблема появилась из-за сбоев работы систем организма.

Почему важно различать зоны ответственности

Если начать с "не того" специалиста, можно потратить время, деньги и нервы впустую. Например, при гормональном акне крем с азелаиновой кислотой не поможет, пока не будет решено то, что происходит внутри. При куперозе лазер без поддерживающей терапии даст кратковременный эффект. При псориазе никакая маска не избавит от зуда – без диагностики не обойтись.

Но не старайтесь выбрать одного специалиста на всю жизнь – оба профессионала работают в разных ситуациях. Иногда путь к здоровой коже начинается с дерматолога, а продолжается в кабинете косметолога. И наоборот – после ухода становится видно, что есть более глубокая причина.