Угроза прерывания беременности: симптомы, причины, сохранение, лечение, препараты

Наверное, один из самых сильных страхов у женщины, которая недавно узнала о желанной беременности – страх самопроизвольного прерывания беременности (выкидыша).

Угроза самопроизвольного прерывания беременности: что мы об этом знаем

Угрозой самопроизвольного прерывания беременности называется состояние, при котором высока вероятность патологического прерывания беременности (самопроизвольного аборта). Согласно медицинской статистике самопроизвольным абортом заканчиваются до двадцати процентов подтвержденных беременностей, и эти данные — весьма заниженная оценка ситуации, так как зачастую все происходит на очень ранних сроках — до момента, как женщина узнает о беременности и, соответственно, раньше, чем она встает на медицинский учет. Поэтому оценить реальное число беременностей, которые прерываются на ранних сроках, практически невозможно: специалисты считают, что эта цифра может достигать пятидесяти и более процентов. На очень ранних сроках выкидыш можно принять за обильную (и часто болезненную) менструацию.

Факторы риска и причины угрозы прерывания беременности

Одним из серьезных факторов риска, который повышает вероятность прерывания беременности является возраст. Исследования показывают, что для женщин двадцати лет риск выкидыша составляет двенадцать-пятнадцать процентов, а для женщин сорока лет — уже порядка тридцати процентов. Причина этого — повышение количества хромосомных нарушений, накапливающихся в яйцеклетках с возрастом. Кроме этого, сильное влияние имеет и нездоровый образ жизни: курение, алкоголь/наркотики, лечение лекарственными препаратами, имеющими неблагоприятные побочные явления.

Основной причиной прерывания беременности на ранних сроках являются тяжелые хромосомные аномалии развивающегося плода. Они могут быть как наследственными — полученными эмбрионом от сперматозоида или яйцеклетки, так и спонтанными — случившимися во время процесса деления клеток эмбриона по самым разным причинам. Этот древний эволюционный механизм — выкидыш на очень ранних сроках гестации — предотвращает рождение нежизнеспособного потомства или потомства с тяжелыми пороками развития.

Большая часть хромосомных аномалий плода возникают случайно (случайные мутации) и не связаны со здоровьем родителей.

Другие причины прерывания беременности на ранних сроках:

Инфекции: особенно опасен комплекс так называемых TORCH-инфекций (токсоплазмоз, краснуха, герпес, цитомегаловирус), при заражении которыми во время беременности повышается риск выкидыша и врожденных пороков

Негативное влияние окружающей среды: радиация, химические вещества, табачный дым

Различные аномалии в анатомии и физиологии матки, например, несостоятельность шейки матки, когда открытие шейки может начаться в любой срок беременности без каких-либо предварительных симптомов

Хронические заболевания, затрагивающие эндокринную, иммунную, сердечно-сосудистую и выделительную системы

Лечение лекарственными препаратами (таблетками, инъекциями, кремами) с побочными явлениями, вызывающими пороки развития плода, например, изотретиноин, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, антибиотики стрептомицин и тетрациклин, итраконазол и другие

Симптомы угрозы прерывания беременности

Каждой женщине необходимо знать признаки угрозы прерывания беременности, чтобы вовремя обратиться к врачу и получить необходимое лечение:

Кровянистые выделения, которые могут начинаться как легкая «мазня» бурого цвета и усиливаться до серьезного кровотечения (алая кровь), которое требует специализированной помощи

Тянущие/ноющие боли в области живота и/или поясницы, боль может быть как едва заметной, так и достаточно сильной, ее интенсивность может меняться в зависимости от положения тела

Ощущение дискомфорта/давления в области влагалища

Как диагностируется угроза прерывания беременности?

При наличии признаков угрожающего самопроизвольного аборта гинеколог проводит осмотр и ультразвуковое исследование. Если по результатам осмотра и УЗИ диагностируется завершенный выкидыш, отсутствие тканей плодного яйца, то причин для последующего лечения, как правило, нет. Если в матке остаются ткани плода, то проводится процедура выскабливания. Подтвержденный выкидыш не означает, что у женщины есть сложности с фертильностью: более чем у восьмидесяти процентов женщин с выкидышем в анамнезе в дальнейшем возможны нормально протекающие беременности и роды.

Назначение генетических тестов и дополнительных обследований требуется, если в анамнезе два и более выкидышей подряд (повторный выкидыш).

Варианты лечения угрозы прерывания беременности

Если по результатам обследований подтверждается диагноз «отслойка плаценты» и «угроза прерывания беременности», но плод сохраняется в матке, назначается домашний постельный режим (физический и сексуальный покой) или госпитализация (лечь на «сохранение») и необходимое лечение — препараты, поддерживающие беременность и нивелирующие негативные симптомы, сопряженные с угрозой выкидыша. К таким препаратам относятся препараты прогестерона, спазмолитические средства, витамины и успокоительные средства.

Препараты при угрозе прерывания беременности

Препараты прогестерона назначаются в связи с тем, что низкий уровень именно этого гормона во время беременности опасен и ассоциирован с выкидышем.

Прогестерон (например, препарат Утрожестан), назначаемый для сохранения беременности при угрожающем выкидыше, выполняет сразу несколько важных функций:

способствует снижению тонуса матки

обеспечивает необходимые изменения в эндометрии

имеет противовоспалительное действие

помогает справиться с повышенным волнением

предупреждает появление отеков

способствует половой дифференцировки плода

Прогестерон может быть назначен как крем или вагинальные капсулы (микронизированный вагинальный прогестерон).

В 2021 году в журнале The Lancet были опубликованы рекомендации по применению вагинального микронизированного прогестерона для беременных женщин с кровотечением на ранних сроках с одним или несколькими выкидышами в анамнезе.

Вагинальный микронизированный прогестерон (Утрожестан):

Достоверно увеличивает частоту успешной беременности и родов у женщин с потерями беременности в анамнезе

Не вреден для плода

Не мешает физиологическому отторжению генетически неполноценного плода (нет влияния на естественный генетический отбор, не сохраняет генетически неполноценные эмбрионы)

В ситуации угрожающего выкидыша ряд врачей в нашей стране и странах СНГ назначает препарат Дюфастон. Дюфастон содержит синтетический аналог естественного прогестерона — дидрогестерон, который не обладает тем необходимым спектром действия при беременности, которым обладает естественный гормон. Более того, безопасность применения Дюфастона остается под вопросом: есть данные, что использование дидрогестерона может быть связано с увеличением вероятности развития врожденных пороков плода (журналы The Lancet, Pediatric Cardiology и пр.), т.е. действие дидрогестерона на плод может нанести непоправимый вред. Препарат Дюфастон не применяется в США и странах Европы.

Для снятия повышенного тонуса матки и болевых ощущений используют спазмолитические средства — дротаверин, папаверин, раствор магнезии — с минимальным побочным действием. В условиях стационара их делают внутривенно или внутримышечно, далее женщина принимает эти средства в таблетках. Папаверин часто применяют в форме ректальных суппозиториев.

В качестве успокоительных средств высокобезопасного лечения могут быть назначены препараты растительного происхождения, практически не имеющие побочного действия. Наиболее изучена с этой точки зрения валериана. На протяжении многих лет она используется в медицине благодаря седативному действию. Кроме того, препараты валерианы способны оказывать влияние как на психические, так и на соматические симптомы тревоги. Побочное действие валерианы ограничивается только возможными аллергическими реакциями. Она безопасна для женщины и не наносит вреда плоду.

Витаминная поддержка в период сохранения заключается в назначении токоферола и витаминов группы В. Витамины способствуют укреплению сосудистых стенок, профилактируют образование тромбов, улучшают общий метаболизм.

Отзывы о препаратах для сохранения беременности

В сети можно найти отзывы женщин о препаратах (таблетках, свечках и пр.), которые им назначались при угрозе прерывания. Безусловно, информация в этих отзывах имеет определенное практическое значение, но любое лечение беременной женщины должно назначаться только специалистом с учетом особенностей каждого конкретного случая. Ни одна таблетка не должна приниматься без согласования с врачом, так как любой препарат может оказать негативное влияние на организм женщины и нанести вред будущему малышу.

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Беременность после выкидыша

Как уже упоминалось выше, случившийся выкидыш — не равно проблемы с фертильностью, большинство женщин в дальнейшем успешно беременеют и рожают. Около одного процента женщин имеют в анамнезе повторные выкидыши — три и более. В этом случае врач может назначить дополнительные обследования и диагностические тесты, а также прием препаратов прогестерона в период подготовки к зачатию. Увеличить вероятность счастливой беременности помогает лечение инфекционных и хронических заболеваний.

Безусловно, выкидыш, не важно на ранних сроках или на более поздних стадиях — серьезное испытание для женщины, поэтому перед новой беременностью важно найти время и силы не только для физического, но и для психологического восстановления.