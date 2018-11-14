В чем польза ореха макадамия для организма?

На территории Австралии, Бразилии, Калифорнии, Южной Африки и на Гавайях культивируется самый дорогой в мире орех – макадамия. Высокая цена объясняется ограниченностью производства и уникальным составом, который приносит организму неоценимую пользу, а при условии соблюдения противопоказаний не причиняет абсолютно никакого вреда.

Аборигены считали его священным деревом и, если вы будете знать, сколько нужно съесть «волшебных» ядер, продлите свою молодость, красоту и укрепите здоровье.

Химический состав и калорийность

Главная ценность ореха – пальмитолеиновая кислота, которая невероятно полезна при метаболическом синдроме и преддиабете. Омега-7 повышает чувствительность клеток к инсулину, регулирует обмен липидов и углеводов, снижает прирост массы тела, потенцирует сжигание жировых отложений.

В орехах содержится немало других ценных компонентов, которые практически восполняют суточную потребность организма в нутриентах:

витамин В1. Регулирует работоспособность нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной системы. Улучшает мозговую активность, избавляет от депрессии, быстрой умственной и физической утомляемости; витамин В2. Является непосредственным участником процесса образования гормонов и эритроцитов, защищает сетчатку глаза от вредоносного влияния ультрафиолетовых лучей. Увеличивает стрессоустойчивость, нормализует состояние кожи, благотворно воздействует на печень, восстанавливает слизистые оболочки; витамин В5. Регулирует жировой и углеводный обмен, участвует в производстве кортикостероидов, гормонов коры надпочечников. Косвенно влияет на вес, помогая поддерживать стройность фигуры; витамин В6. Препятствует резким скачкам глюкозы в крови, нормализует обменные процессы в тканях головного мозга, предупреждает развитие патологий сердца и сосудов; витамин В9. Улучшает функции иммунной системы, обеспечивает адекватное клеточное деление и рост, заряжает хорошим настроением. Положительно воздействует на кроветворение, отвечает за правильную работу лейкоцитов, нейтрализует последствия стрессов; витамин С. Участвует в образовании коллагена, активизирует защитные механизмы, снижает количество свободных радикалов, влияющих на злокачественное перерождение клеток. Укрепляет сердце и сосуды, нормализует деятельность центральной нервной системы; витамин Е. Обладает мощным антиоксидантным действием, препятствует раннему старению, восстанавливает правильную работу мужской и женской репродуктивной системы. Снижает концентрацию холестерина, ускоряет регенерацию, возвращает коже упругость и эластичность; витамин РР. Обеспечивает нормальную работоспособность головного мозга, улучшает зрение и кровоток, мягко снижает артериальное давление. Регулирует деятельность пищеварительного тракта, стабилизирует концентрацию глюкозы; калий. Отвечает за клеточное питание, выделительную функцию почек, усиливает перистальтику кишечника, принимает участие в поставке кислорода к мозгу, защищает от аритмии; марганец. Координирует работу нервной системы, влияет на процессы кроветворения, снижает количество токсических соединений, тонизирует мышцы. Предупреждает развитие диабета, патологий сердца и сосудов, нормализует деятельность мочеполовой системы; медь. Останавливает воспалительные процессы, укрепляет кости, нормализует пищеварение, работу щитовидной железы. Повышает иммунитет, стимулирует выработку коллагена; железо. Обеспечивает тканевое дыхание, является составной частью гемоглобина, отвечает за передачу нервных импульсов и нормальное кроветворение. Улучшает состояние кожи, защищает от переутомления, стрессов, избавляет от сонливости, поддерживает функции щитовидной железы; цинк. Укрепляет иммунитет, снижает появление аллергических реакций, ускоряет регенерацию, предупреждает развитие глазных патологий, контролирует сахар в крови. Восстанавливает работу репродуктивной системы, стимулирует мозговую активность, спасает от депрессии, нормализует деятельность пищеварительного тракта; селен. Снижает вероятность злокачественного перерождения клеток, обеспечивает стабильное функционирование эндокринной системы и поджелудочной железы, останавливает воспалительные процессы и раннее старение. Предупреждает патологии сердца и сосудов, поддерживает зрение; магний. Регулирует тонус кровеносных сосудов и сердечный ритм, ускоряет процессы регенерации, участвует в передаче нервных импульсов. Координирует концентрацию глюкозы, нормализует самочувствие при ПМС, улучшает работу дыхательной системы; кальций. Регулирует сокращаемость мышечных волокон и возбудимость нервных тканей, отвечает за правильную активность гипофиза, надпочечников, половых желез. Укрепляет кости и зубы; фосфор. Поддерживает умственную и физическую активность, метаболизм, клеточный рост, деятельность сердца и почек. Без минерала невозможна адекватная работа костной и нервной системы.

Это далеко не все ценные компоненты. В состав ядер входят аминокислоты, белки, жиры, углеводы, клетчатка, зола, жирные кислоты. Они активизируют процессы метаболизма, очищают организм от скопившихся токсических соединений.

Калорийность австралийского ореха может вас опечалить – 718 килокалорий на каждые 100 г продукта. В 100 мл масла почти 850 килокалорий.

Показания к приему макадамских орехов

Благодаря комплексу ценных биологически активных веществ киндаль полезно употреблять людям со следующими патологиями:

Снижение защитных функций иммунной системы. Доброкачественные и злокачественные опухоли различной локализации. Сбой в работе сердечно-сосудистой системы. Нарушение функций поджелудочной железы и печени. Снижение плотности костей скелета и повышенный риск переломов, остеохондроз, остеопороз. Авитаминоз. Менопауза. Нарушение баланса гормонов. Заболевания предстательной железы, эректильная дисфункция. Патологии женской половой системы. Депрессия, апатия, снижение концентрации и работоспособности, ухудшение памяти. Сахарный диабет. Зашлакованность, общая интоксикация организма. Нарушение обменных процессов, метаболический синдром. Дисбактериоз, метеоризм. Для восстановления сил после перенесенных инфекционных болезней.

Медики также рекомендуют включать орех макадамия в рацион людей, проживающих в загазованных мегаполисах и, работающих в условиях вредного предприятия.

Ядра обладают мощным онкопротекторным воздействием, препятствуют раннему старению, накоплению в тканях свободных радикалов и злокачественному перерождению клеток.

Польза макадамского масла

Вам будет интересно узнать, что ценные витамины, минералы и аминокислоты сохраняются в масле австралийского ореха, добываемом путем холодного отжима. Изначально оно обладает бледно-желтым оттенком, но после фильтрации становится бесцветным.

Используется масло наружно для следующих целей:

Восстановление микрорельефа кожи, возвращение эластичности, упругости, борьба с «апельсиновой коркой». Особой эффективностью отличаются массажные смеси на основе масла оливы, с добавлением макадамии, сока алоэ и нескольких капель эфира грейпфрута. Восстановление кожных покровов после длительного пребывания на солнце. Избавление от рубцов, сыпи, очагов воспаления, ссадин. Масло проникает глубоко в кожу и стимулирует процессы регенерации на клеточном уровне. Нормализация структуры волос, укрепление луковиц, борьба с проблемами кожи головы, контроль отделения сального секрета. После курсового применения пряди быстрее растут, становятся густыми, крепкими, сияющими. Увлажнение, питание и смягчение кожи лица, разглаживание морщин, устранение пигментации.

За уникальные свойства масло получило название «австралийский эликсир молодости». Косметическая продукция на его основе является гипоаллергенной и может использоваться людьми с очень чувствительной кожей.

Польза макадамских орехов

Киндаль обладает приятным вкусом (что-то среднее между фундуком и жареным каштаном) и тонким ароматом. Поэтому его ценят истинные гурманы, любители экзотики и гастрономических изысков. Но это далеко не главная его ценность.

Вы удивитесь, как много пользы принесет орех макадамия вашему организму:

Укрепляет сосудистые стенки, предупреждает развитие атеросклероза, инсульта, инфаркта, препятствует отложению холестериновых бляшек. Благодаря очищению кровеносных каналов снижается риск варикоза, тромбофлебита. Аккуратно снижает высокое артериальное давление. Устраняет мигрень и частую головную боль. Предупреждает развитие старческого слабоумия, болезни Альцгеймера. Укрепляет зубы и костную систему. С одобрения педиатра можно давать киндаль детям, чтобы не допустить развития рахита. Обеспечивает адекватное функционирование нервной системы. Устраняет депрессию и хроническую усталость, повышает настроение, усиливает мозговую активность. Укрепляет краткосрочную и долгосрочную память. Замедляет старение, продлевает молодость. Контролирует правильную деятельность печени, снижает риск образования камней в почках. Выводит из организма шлаки, токсины, радионуклиды, тяжелые металлы. Восстанавливает правильную микрофлору, отвечает за работоспособность кишечника, нормальное пищеварение, активность ферментов. Снижает риск появления злокачественных новообразований. Нормализует функции мочеполовой системы у мужчин, повышает потенцию, предупреждает воспаление предстательной железы. Повышает выносливость во время спортивных тренировок или тяжелых физических нагрузок. Необходимы ядра для женщин с болезненными менструациями. Орехи способны снимать спазмы и минимизировать неприятные ощущения. Употребление во время климакса снижает яркость клинической картины, сокращает число приливов. Помогает снизить массу тела. Улучшает состав крови, устраняет железодефицитную анемию. Снижает концентрацию сахара и вредного холестерина, улучшает контроль над гликемическим индексом. Укрепляет защитные механизмы иммунной системы. Нормализует цвет кожи, регулирует выделение сального секрета. Помогает скорректировать функции репродуктивной системы. Рекомендовано употреблять парам, имеющим трудности с зачатием.

Макадамия оказывает на организм мощное неспецифическое противовоспалительное действие. Орех способен приостанавливать процесс гликирования белков, который постепенно приводит организм к старению и увяданию.

Другими словами, если вы примете решение ежедневно употреблять по несколько ядер киндаля, ваши шансы на долголетие, отличное самочувствие и великолепный внешний вид, значительно увеличатся.

Противопоказание и вред

Несмотря на все полезные свойства, орех макадамия может принести вред организму. Помните, что его нельзя включать в меню лицам с индивидуальной чувствительностью.

Бесконтрольное употребление, превышение суточной нормы, может спровоцировать резкий набор веса.

Из-за того, что киндаль относится к жирным продуктам, он запрещен при патологиях органов пищеварения, которые требуют жесткого ограничения жиров.

Кроме этого, не давайте орехи детям младше 3 лет.

Как влияют на похудение

Вы удивитесь, но, несмотря на высокую калорийность, киндаль является важной составляющей лечебной Хэмптоновской диеты. Она хоть и не самая дешевая, но действительно помогает сбросить лишние килограммы без вреда для здоровья.

Предлагаем вам узнать, чем полезен орех для похудения:

Помогает регулировать жировой баланс, активизирует обменные процессы, избавляет от сформировавшихся отложений. Насыщает полезными жирами, нивелирующими пристрастие к вредным углеводам, сладким перекусам. Благодаря этому получается не только потерять лишние килограммы, но и закрепить результат на длительный срок. Полезные вещества, присутствующие в орехе, устраняют хронический воспалительный процесс, который, по утверждениям ученых и диетологов, является краеугольным камнем многих тяжелых болезней, в том числе ожирения. Восстанавливает микрофлору в кишечнике, помогающую постепенному, а, главное, правильному похудению. Стабилизирует функции нервной системы. Благодаря приподнятому настроению, высокой стрессоустойчивости можно избежать переедания, спровоцированного неприятными ситуациями или обычной скукой. Наполняют достаточным уровнем энергии, позволяя вести активный образ жизни.

Однако вы должны понимать, что просто добавив орехи в рацион, неприятная ситуация с лишним весом вряд ли изменится. Для начала необходимо пересмотреть меню, которое уже привело к стабильному набору веса. Только скорректировав питание, можно внести в него полезную и очень вкусную добавку.

Как правильно употреблять

Если вас интересует, сколько нужно есть орехов макадамия, то суточная норма не должна превышать 100 г. Наибольшей пользой обладают сырые ядра, но при желании их можно пожарить в духовом шкафу около 5 минут, пока они слегка подсушатся и поменяют цвет.

Чтобы убрать из орехов вредные составляющие и активизировать полезные вещества, перед употреблением их нужно замочить в воде, но не более чем на 2 часа.

Где купить и как хранить

Ввиду высокой стоимости, киндаль невозможно приобрести в обычном продуктовом отделе. Удивительное лакомство предлагают своим покупателям редкие гипермаркеты, специализированные «ореховые бутики» или интернет-магазины здорового питания. Цена орехов в Австралии колеблется в пределах 30 $ за килограмм. На просторах нашей родины стоимость может достигать 150 $.

Перед покупкой внимательно оцените состояние ядер. Они не должны иметь неприятного запаха или налета.

Очищенные орехи в вакуумной упаковке сберегаются в холодильнике при температуре от 0°C до 5°C не более 12 месяцев. Без упаковки – 30-90 дней. Долгосрочное хранение предполагает использование морозильной камеры.

Орех макадамия считается экзотическим деликатесом, который может себе позволить не каждый человек. Но если у вас появилась возможность приобрести киндаль, не отказывайте себе в удовольствии.

Вы не только побалуете свои вкусовые рецепторы, но и сможете наладить работу большинства органов и систем, продлите молодость, подчеркнете красоту, избавитесь от нескольких лишних килограммов.