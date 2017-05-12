Слезаем с сахарной иглы! Рецепты полезных десертов

Все мы прекрасно знаем, что десерты чаще всего вредят нашей фигуре. Однако, сидя на диете, рука так и тянется «за сладеньким». А следом начинаются укоры, срывы, и не всегда съеденный пончик или печенье приносит радость. Вечная борьба с собой — главный бич всех сладкоежек.

Вместе с тем есть альтернатива — полезные десерты, которые можно готовить в домашних условиях, не боясь за фигуру, конечно, при разумных порциях, потому что они приготовлены на основе цельных продуктов, орехов, фиников, органических масел. Подробностями и рецептами с «Клео» поделилась Юлия Смирнова, эксперт по правильному и здоровому питанию.

Чем вредны для здоровья привычные десерты

При их приготовлении используются два вредных продукта — белый сахар и мука. Это пустые углеводы, которые не несут абсолютно никакой питательной пользы для организма. Кроме того, доказано, что белый сахар вызывает зависимость сродни наркотической. Теперь понятно, почему, обещая себе съесть всего один кусочек торта или пирожного, мы предательски тянемся за вторым, третьим - и вот уже и целая тарелка сладостей пропала бесследно.

123RF/dolgachov

А что же белая мука? Она богата клейковиной, которая при попадании в организм замедляет процессы усвоения питательных веществ, что также плохо сказывается на метаболизме при чрезмерном употреблении.

Вместе с тем, к счастью, эти продукты заменяемы. Есть альтернативные десерты — сладости на основе цельных продуктов, без выпечки и высокотемпературной обработки. Такие десерты готовятся из орехов, семян, сухофруктов, специй, масел холодного отжима. И это не банальные шарики из перемолотых сухофруктов, а настоящие торты и пирожные, пудинги, мороженое! По своим вкусам они ничуть не уступают традиционным «вкусняшкам». Это целое кулинарное искусство, научившись которому, можно наслаждаться сладостями без вреда здоровью.

Какие есть альтернативные сладости, и чем они полезны

Сырыми или «живыми» сладостями они называются потому, что при приготовлении продукты либо вообще не нагреваются, либо нагреваются не выше 40-42 градусов. Готовя полезные сладости, вы автоматически исключаете два пищевых аллергена: на молоко и клейковину (глютен). Многие люди даже и не подозревают о том, что у них есть аллергия на данные продукты, пока полностью не исключат их из рациона на какой-то срок, и вскоре они ощущают огромную разницу в улучшении самочувствия.

При этом здоровые сладости — не значит несъедобные! Напротив, такие десерты обладают высокой питательностью и отличным витаминным составом за счет того, что во время приготовления продукты не проходят высокую термическую обработку, в них сохраняются все природные витамины. Когда мы едим цельные, необработанные продукты, у нас улучшается пищеварение, повышается работоспособность, улучшается состояние кожи и ногтей.

Они достаточно калорийные за счет цельных продуктов — такими сладостями быстро насыщаешься, поэтому их сложно съесть много. При этом «живые» десерты по-настоящему обеспечивают нас энергией и дают силы, а не бессмысленную тяжесть в желудке и чувство вины за очередное съеденное пирожное. Их смело можно давать детям и быть уверенными в полезности.

123RF/dotshock

Приведем список продуктов, которые чаще всего встречаются в рецептах «живых» сладостей:

кешью, миндаль, грецкие орехи, фундук, кокосовое масло, какао-масло, финики, различные виды урбечей, ягоды, бананы, сироп топинамбура, суперфуды, зеленая гречка, мед, семена чиа, тыквенные семечки, какао-порошок, растительное молоко.

Авторские рецепты «сладостей без гадости»

Кешью-пудинг с черничным джемом

Для пудинга:

Полстакана кешью нежареных (замочить на 2 часа)

1 спелый банан

50 мл воды

2 ст.л. лимонного сока

2 ст.л. сиропа топинамбура или жидкого меда

Для джема:

1 стакан черники (можно замороженной)

6 фиников (при необходимости предварительно замочить на 30 минут)

1 ст.л. сока лимона

123RF/zi3000

Приготовление основы для пудинга:

Слить воду с орехами. Положить все в блендер и смешать на высокой скорости до однородности.

Приготовление джема:

Смешать все ингредиенты в блендере до однородности.

Сбор пудинга:

Налить в стакан основу пудинга, а сверху джем.

Шоколадный мусс:

Понадобится:

2 спелых авокадо

3 ст.л. какао-порошка

3 ст.л. жидкого меда или сиропа топинамбура

3 ст.л. кокосового молока (жирная часть)

Щепотка соли

Приготовление: