Прокачиваем свою самооценку: 8 советов неуверенным в себе людям, которые изменят жизнь

Самооценка – это как внутренний компас: когда она на высоте, мы уверенно идём по жизни, не сомневаясь в своих решениях. Но если она сбивается, даже самые простые задачи кажутся непосильными. Как поднять свою самооценку, если всю жизнь она была на дне? Это не так просто, как просто сказать "я красивая". Но есть конкретные шаги, которые помогут тебе перестроить своё мышление и начать ценить себя по-настоящему.

Упражнение "Свидание с собой"

Один из лучших способов поднять самооценку – это проводить время с собой и баловать себя. Запланируй свидание с самой собой: сходи в любимое кафе, купи себе цветы, а вечером устрой СПА-день дома. Чем чаще ты будешь делать что-то приятное для себя, тем больше ценности начнёшь видеть в своём времени и своей личности.

Комплименты от других





Зачастую мы не видим свою привлекательность, потому что редко получаем положительную обратную связь. Хочешь почувствовать себя красивой? Встречайся с новыми людьми, принимай комплименты и ухаживания. Это не обязательно должны быть серьёзные отношения – просто наслаждайся вниманием. Ходи на свидания, даже если это просто лёгкие встречи, и учись принимать комплименты без отговорок.

"Пять минут уверенности"

Каждое утро перед зеркалом проведи упражнение: смотри на себя и пять минут рассказывай себе, какая ты классная. Это может звучать странно, но чем больше ты говоришь себе позитивные вещи, тем легче они становятся твоей новой реальностью. Начни с простых фраз: "Я достойна любви", "Я уверена в своих силах", "Я красивая и сексуальная". Постепенно твой мозг начнёт принимать эти установки как истину.

Учись говорить "нет"





Часто наша самооценка падает из-за того, что мы постоянно говорим "да" на всё, что от нас просят, даже когда это неудобно. Чтобы научиться говорить "нет", начни с небольших отказов в менее значимых ситуациях. Например, скажи "нет" подруге, когда не хочешь идти на встречу. Потренируйся в безопасных для себя ситуациях, и с каждым разом это будет получаться всё легче.

Перестань сравнивать себя с другими

Мы все в этом виноваты – постоянно смотрим на других и думаем, что они лучше. Чтобы избавиться от этой привычки, попробуй следующее упражнение: каждый раз, когда ты ловишь себя на том, что сравниваешь себя с кем-то, сделай паузу и подумай о трёх вещах, которые делают тебя уникальной. Выписывай их в блокнот. Это может быть что угодно – твоя улыбка, чувство юмора или то, как ты умеешь поддерживать друзей. Чем больше ты будешь осознавать свои сильные стороны, тем меньше станешь обращать внимание на чужие успехи.



Развивай свои сильные стороны





Чувство собственной ценности растёт, когда ты занимаешься тем, что любишь и в чём хороша. Найди хобби или дело, которое приносит тебе радость. Это может быть что угодно – от рисования до йоги. Важно, чтобы ты чувствовала себя в этом комфортно и видела свои успехи. Чем больше ты будешь углубляться в свои увлечения, тем увереннее начнёшь себя чувствовать.

Визуализация успеха

Один из простых, но действенных способов поднять самооценку – визуализировать свой успех. Представь себе, что ты уже достигла того, к чему стремишься. Закрой глаза, представь, как ты выглядишь, как чувствуешь себя, что ты говоришь. Чем детальнее картина, тем лучше. Повторяй это упражнение каждый день, и постепенно твой мозг начнёт воспринимать эти образы как реальность.

Общайся с поддерживающими тебя людьми





Окружение играет огромную роль в нашей самооценке. Если тебя окружают люди, которые тебя поддерживают, ценят и вдохновляют – это будет положительно влиять на твоё восприятие себя. Поэтому обрати внимание на свой круг общения. Если кто-то постоянно занижает твою самооценку, стоит задуматься, нужно ли тебе поддерживать эти отношения.

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