Польза и вред тыквенного сока

Как правильно пить тыквенный сок, чтобы получить максимум пользы. Узнайте о его полезных свойствах и противопоказаниях.
Сезон овощей прекрасно подходит для того, чтобы обогатить рацион полезными веществами. Всевозможные овощи и фрукты подходят не только для употребления в первоначальном виде или создания заготовок, но и для приготовления напитков. Одним из таких вариантов является тыквенный сок, о пользе и вреде которого стоит узнать побольше, прежде чем добавлять его в свое меню. В этой статье Клео.ру подробно расскажет о моментах, на которые стоит обратить внимание.
Полезные свойства тыквенного сока
Напиток считается настоящим кладезем витаминов и при правильном употреблении способен очень положительно отразиться на состоянии здоровья. Этому способствуют такие полезные свойства тыквенного сока:
- Содержание в составе витаминов А, Е, С, К, магния, калия, марганца, меди, клетчатки, бета-каротина.
- Напиток способствует улучшению работы мозга, сердца и сосудов, нервной системы, уменьшает риск развития инсульта и инфаркта.
- Употребление тыквенного сока положительно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, улучшает пищеварение и нормализует метаболизм. Его рекомендуют для избавления от запоров.
- Напиток эффективен при комплексном лечении вирусных инфекций, показан для повышения иммунитета.
- Сок нормализует артериальное давление, при этом его допускается принимать как при высоких, так и при низких показателях.
- Напиток советуют употреблять при высоком холестерине, анемии, плохой свертываемости крови.
- Тыквенный сок способствует улучшению состояния волос и кожи.
- Напиток полезен для глаз, снижает риск развития катаракты.
- Сок эффективен в борьбе с лишним весом, поскольку обладает достаточно низкой калорийностью (38 ккал на 100 г) и содержит клетчатку в значительном количестве.
Возможный вред и противопоказания
Хотя напиток и обладает многочисленными полезными свойствами, его следует употреблять с осторожностью. Основное условие – соблюдать дозировку, которая не должна превышать 0,5 л в день. В противном случае высока вероятность образования газов, возникновения диареи. Кроме того, Клео.ру советует обратить внимание на ряд противопоказаний к употреблению тыквенного сока, к которым относятся следующие:
- заболевания почек и желчного пузыря, поскольку в этом случае существует риск обострений;
- панкреатит;
- гастрит;
- язва двенадцатиперстной кишки;
- хроническая диарея;
- пониженная кислотность желудка.
Рекомендации по употреблению
Если вы хотите знать, как пить тыквенный сок, чтобы польза для организма была максимальной, стоит учитывать определенные моменты. Насладиться напитком можно, купив его в готовом виде или приготовив самостоятельно. В первом случае следует обязательно обращать внимание на состав, в который должна входить овощная мякоть, вода. Также разрешается добавление таких компонентов как сахар и лимонная кислота. От вариантов с другими добавками стоит воздержаться.
Из аналогичных ингредиентов можно приготовить напиток в домашних условиях. Для этого нужно очистить тыкву, мякоть порезать кусочками и отварить, после чего перебить в блендере до однородности и смешать с другими составляющими. Напиток можно приготовить как с мякотью, так и отжав ее, это будет зависеть от ваших индивидуальных предпочтений.
На протяжении дня тыквенный сок рекомендуется употреблять порциями, разбивая его прием на 1/3 стакана за раз. Употреблять напиток можно в любое время, но особенно полезен он будет натощак, за 30 минут до приема пищи, а также вечером перед сном.
Подведем итог
Теперь вы знаете больше о пользе и вреде тыквенного сока, благодаря чему сможете принять правильное и взвешенное решение перед тем, как включить этот напиток в свой рацион. Помните, что главный принцип – это умеренность, соблюдая которую вы сможете избежать негативных последствий для вашего здоровья.