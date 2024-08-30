Польза и вред тыквенного сока

Сезон овощей прекрасно подходит для того, чтобы обогатить рацион полезными веществами. Всевозможные овощи и фрукты подходят не только для употребления в первоначальном виде или создания заготовок, но и для приготовления напитков. Одним из таких вариантов является тыквенный сок, о пользе и вреде которого стоит узнать побольше, прежде чем добавлять его в свое меню. В этой статье Клео.ру подробно расскажет о моментах, на которые стоит обратить внимание.

Полезные свойства тыквенного сока

Напиток считается настоящим кладезем витаминов и при правильном употреблении способен очень положительно отразиться на состоянии здоровья. Этому способствуют такие полезные свойства тыквенного сока:

Содержание в составе витаминов А, Е, С, К, магния, калия, марганца, меди, клетчатки, бета-каротина.

Напиток способствует улучшению работы мозга, сердца и сосудов, нервной системы, уменьшает риск развития инсульта и инфаркта.

Употребление тыквенного сока положительно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, улучшает пищеварение и нормализует метаболизм. Его рекомендуют для избавления от запоров.

Напиток эффективен при комплексном лечении вирусных инфекций, показан для повышения иммунитета.

Сок нормализует артериальное давление, при этом его допускается принимать как при высоких, так и при низких показателях.

Напиток советуют употреблять при высоком холестерине, анемии, плохой свертываемости крови.

Тыквенный сок способствует улучшению состояния волос и кожи.

Напиток полезен для глаз, снижает риск развития катаракты.

Сок эффективен в борьбе с лишним весом, поскольку обладает достаточно низкой калорийностью (38 ккал на 100 г) и содержит клетчатку в значительном количестве.





Возможный вред и противопоказания

Хотя напиток и обладает многочисленными полезными свойствами, его следует употреблять с осторожностью. Основное условие – соблюдать дозировку, которая не должна превышать 0,5 л в день. В противном случае высока вероятность образования газов, возникновения диареи. Кроме того, Клео.ру советует обратить внимание на ряд противопоказаний к употреблению тыквенного сока, к которым относятся следующие:

заболевания почек и желчного пузыря, поскольку в этом случае существует риск обострений;

панкреатит;

гастрит;

язва двенадцатиперстной кишки;

хроническая диарея;

пониженная кислотность желудка.





Рекомендации по употреблению

Если вы хотите знать, как пить тыквенный сок, чтобы польза для организма была максимальной, стоит учитывать определенные моменты. Насладиться напитком можно, купив его в готовом виде или приготовив самостоятельно. В первом случае следует обязательно обращать внимание на состав, в который должна входить овощная мякоть, вода. Также разрешается добавление таких компонентов как сахар и лимонная кислота. От вариантов с другими добавками стоит воздержаться.

Из аналогичных ингредиентов можно приготовить напиток в домашних условиях. Для этого нужно очистить тыкву, мякоть порезать кусочками и отварить, после чего перебить в блендере до однородности и смешать с другими составляющими. Напиток можно приготовить как с мякотью, так и отжав ее, это будет зависеть от ваших индивидуальных предпочтений.

На протяжении дня тыквенный сок рекомендуется употреблять порциями, разбивая его прием на 1/3 стакана за раз. Употреблять напиток можно в любое время, но особенно полезен он будет натощак, за 30 минут до приема пищи, а также вечером перед сном.





Подведем итог

Теперь вы знаете больше о пользе и вреде тыквенного сока, благодаря чему сможете принять правильное и взвешенное решение перед тем, как включить этот напиток в свой рацион. Помните, что главный принцип – это умеренность, соблюдая которую вы сможете избежать негативных последствий для вашего здоровья.