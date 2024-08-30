Как сделать менструацию более комфортной: 3 совета, которые работают

Менструация – непростой период для многих женщин. Боли, усталость, перепады настроения... Всё это может сильно выбивать из колеи. Но есть несколько проверенных способов, которые помогут чувствовать себя лучше и сделать эти дни чуть более комфортными.

Питайтесь с умом





Питание во время месячных – это не просто вопрос привычки, это один из ключей к хорошему самочувствию. В такие дни организму особенно нужны продукты, богатые железом, например, шпинат, красное мясо и орехи. Они помогут восполнить дефицит железа и снизить чувство усталости. И хотя шоколад часто становится главным "спасителем" во время ПМС, лучше выбирать тёмный – он не только поднимает настроение, но и помогает уменьшить спазмы. А вот от соли стоит держаться подальше – она задерживает воду в организме, из-за чего появляется вздутие живота.

Двигайтесь, но без фанатизма





Лежать весь день в постели кажется заманчивым, но небольшая активность может творить чудеса. Йога, лёгкие прогулки или растяжка помогут улучшить настроение и даже облегчить боль. Дело в том, что при движении вырабатываются эндорфины – природные обезболивающие нашего организма. Главное, выбирать такие виды активности, которые приносят удовольствие и не напрягают.

Найдите свои идеальные средства гигиены





Если обычные прокладки или тампоны вызывают дискомфорт, можно попробовать что-то новое, например, менструальную чашу или менструальные трусики. Менструальная чаша удобна тем, что её можно носить до 12 часов, и она надёжно защищает. Менструальные трусики – это вообще находка для тех, кто ценит комфорт: они впитывают, как прокладки, но намного удобнее и не заметны под одеждой. Эти современные средства гигиены могут значительно облегчить жизнь в такие дни.

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