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Овсяное молоко - рецепт приготовления

  • Категория:
    напитки
  • Время приготовления:
    30 мин

Ингредиенты

  • овсяные хлопья
  • вода
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Овсяное молоко вполне можно приготовить в домашних условиях по вкусным пошаговым рецептам. Приготовить этот диетический и полезный продукт питания можно разными способами.

Рецепт классический

Целебная альтернатива коровьего молока, приготовленная у себя на кухне, получается намного полезней покупного дорогого аналога.

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 100 г;
  • вода – 1 л.

Приготовление:

  • Для начала приготовления овсяного молока в домашних условиях заливаем хлопья приготовленной чистой водой, оставляем не менее, чем на 15 – 20 минут, согласно простому рецепту. Важно помнить, что у данного продукта есть свой, достаточно непродолжительный, срок годности.

  • Всю набухшую массу выкладываем в блендер и измельчаем до однородного состояния.

  • В приготовленный заранее мешочек из х / б ткани, опущенный в подходящую емкость, выливаем полученную массу.

  • Тщательно отжимаем жидкость, полезный жмых убираем для приготовления других блюд.

  • Полученное молочко можно сразу употреблять. В холодильнике оно хранится до пяти суток.

  • А вам нравится овсяное молоко?

Рецепт питательного овсяного молока

Придаст овсяному молоку большую питательность некоторые добавочные ингредиенты, а также и сам способ приготовления.

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 1 ст.;
  • вода – 5 ст.;
  • масло любое растительное нерафинированное или оливковое – 2 ст. л;
  • соль – щепотка;
  • корица и ваниль – по желанию;
  • мед – 2 ст. л.

Приготовление:

  1. При отсутствии меда «под рукой», можно добавить в приготовленное овсяное молоко сахар, согласно рецепту.
  2. Овсяные хлопья заливаем водой, добавляем корицу и ваниль, либо что – то одно, оставляем на ночь.
  3. К нужному моменту выкладываем массу в блендер и прокручиваем до однородности.
  4. Отжимаем молоко, используя тканевый мешочек.
  5. Добавляем в полученное молоко все перечисленные продукты и убираем в холодильник.
  6. Лакомимся полезным продуктом питания не более пяти дней.

Рецепт из цельного зерна

Витаминный напиток не только придаст дополнительные силы организму, но и поможет выведению холестерина.

Ингредиенты:

  • цельные зерна овса – 1 ст.;
  • вода – 1-1, 5 литра;
  • корица – 1 ч. л;
  • любой сироп.

Приготовление:

Первый способ

  1. Промытые целые зерна овса заливаем кипятком, кипятим 30-40 минут, как указано в рецепте. Оставляем емкость в теплом месте на 8 – 10 часов, затем продолжаем процесс приготовления овсяного молока.
  2. Измельчаем все в блендере, выливаем на х/б ткань, уложенную в приготовленную емкость.
  3. Отжимаем, жмых не выбрасываем, используем для других нужд, в том числе и для косметологических.
  4. В полученное овсяное молоко добавляем корицу и сироп, размешиваем и лакомимся на здоровье.

Второй способ

  1. Овсяное цельное зерно промываем и обсушиваем. Измельчаем в кухонном комбайне или кофемолке.
  2. Заливаем водой комнатной температуры, оставляем на полчаса. Отжимаем, добавляем подготовленный наполнитель в виде корицы и сиропа. При желании в напиток можно добавить и другие ингредиенты, а также фруктовое или ягодное пюре.

Рецепт шоколадного овсяного молока

Кто же откажется от такого полезного лакомства, как овсяное молоко с шоколадным вкусом, да еще и домашнего приготовления.

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 1 ст.;
  • вода – 1-1, 5 л;
  • какао-порошок растворимый, например, «Nesguik» - 3-4 ст. л.

Приготовление:

  1. Для приготовления овсяного молока, хлопья предварительно измельчаем в кухонном комбайне, как сказано в рецепте без блендера. В результате получаем овсяную муку любой желаемой степени помола.
  2. Овсяную муку заливаем водой, оставляем на полчаса и процеживаем, вылив все на кусок ткани.
  3. Основательно все отжимаем, в полученный напиток какао-порошок можно добавить сразу, а можно по мере необходимости в кружку, каждый раз при употреблении.
  4. Если приготовить овсяную муку очень мелкого помола, так называемое толокно, то его можно просто добавлять в воду, размешивать и сразу пить. Без всяких дополнительных заморочек.

Рецепт из цельного зерна с коровьим молоком

Овсяное молоко из цельного зерна, несмотря на то, что готовить его дольше, более желательно для здоровья. А на молоке напиток получается очень питательным и вкусным.

Ингредиенты:

  • зерна овса неочищенные – 1 ст.;
  • молоко – 1,5 л.

Приготовление:

Также, как и овсяное молоко из цельного неочищенного овса на воде, на молоке его также можно приготовить по двум рецептам.

Первый способ

  1. Зерна овса, очищенные от посторонних примесей и промытые заливаем кипящим молоком и ставим на огонь.
  2. Томим массу на слабом огне под приоткрытой крышкой в течение часа.
  3. Укутываем чем-либо удерживающим тепло и выдерживаем в таком виде пару часов.
  4. Затем открываем укутанную емкость и оставляем остывать.
  5. Измельчаем в блендере до однородного состояния, процеживаем через ткань.

Второй способ приготовления овсяного молока

  1. Зерна овса перебираем, промываем и высушиваем. Промалываем в комбайне или кофемолке до состояния муки.
  2. Разводим овсяную муку молоком и доводим массу до кипения при постоянном помешивании. Как только молоко закипит, выключаем огонь, закрываем крышкой.
  3. После того, как смесь молока и овсяной цельнозерновой муки остынет, процеживаем сквозь сито, либо выжимаем через ткань.

В заключение отметим, что на основе овсяного молока можно освоить целый ряд рецептов лакомых смузи для разнообразия своего меню. Овсяное молоко с фруктовыми и другими добавками станет отличным завтраком или ужином не только для сидящих на диете, но и для любителей здорового питания. Наши рецепты приготовления однозначно вам понравятся. Приятного аппетита!

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13.04.2019
Теги: молоко рецепт в домашних условиях

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А по какому рецепты готовите вы? 2  

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  • Дарья / 13.04.19 11:07
    -
    0
    +
    Большое спасибо за рецепты, есть из чего выбрать. Буду готовить с добавками, подруга очень рекомендовала попробовать. Мы с ней одного возраста, но она «ходячая реклама» здорового питания. Выглядит молодо и свежо, я думаю, именно потому, что не ест все подряд, а относится к питанию ответственно.
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  • Зина / 13.04.19 11:06
    -
    0
    +
    Очень люблю всякие полезные «заморочки», когда их готовлю, организм уже настраивается на оздоровление. Овсяное молоко собираюсь готовить для всей семьи, такой вкусный напиток обязательно понравится и детям.
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