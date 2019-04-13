Овсяное молоко - рецепт приготовления
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Категория:
напитки
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Время приготовления:
30 мин
Ингредиенты
- овсяные хлопья
- вода
Овсяное молоко вполне можно приготовить в домашних условиях по вкусным пошаговым рецептам. Приготовить этот диетический и полезный продукт питания можно разными способами.
Рецепт классический
Целебная альтернатива коровьего молока, приготовленная у себя на кухне, получается намного полезней покупного дорогого аналога.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 100 г;
- вода – 1 л.
Приготовление:
- Для начала приготовления овсяного молока в домашних условиях заливаем хлопья приготовленной чистой водой, оставляем не менее, чем на 15 – 20 минут, согласно простому рецепту. Важно помнить, что у данного продукта есть свой, достаточно непродолжительный, срок годности.
- Всю набухшую массу выкладываем в блендер и измельчаем до однородного состояния.
- В приготовленный заранее мешочек из х / б ткани, опущенный в подходящую емкость, выливаем полученную массу.
- Тщательно отжимаем жидкость, полезный жмых убираем для приготовления других блюд.
- Полученное молочко можно сразу употреблять. В холодильнике оно хранится до пяти суток.
Рецепт питательного овсяного молока
Придаст овсяному молоку большую питательность некоторые добавочные ингредиенты, а также и сам способ приготовления.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 1 ст.;
- вода – 5 ст.;
- масло любое растительное нерафинированное или оливковое – 2 ст. л;
- соль – щепотка;
- корица и ваниль – по желанию;
- мед – 2 ст. л.
Приготовление:
- При отсутствии меда «под рукой», можно добавить в приготовленное овсяное молоко сахар, согласно рецепту.
- Овсяные хлопья заливаем водой, добавляем корицу и ваниль, либо что – то одно, оставляем на ночь.
- К нужному моменту выкладываем массу в блендер и прокручиваем до однородности.
- Отжимаем молоко, используя тканевый мешочек.
- Добавляем в полученное молоко все перечисленные продукты и убираем в холодильник.
- Лакомимся полезным продуктом питания не более пяти дней.
Рецепт из цельного зерна
Витаминный напиток не только придаст дополнительные силы организму, но и поможет выведению холестерина.
Ингредиенты:
- цельные зерна овса – 1 ст.;
- вода – 1-1, 5 литра;
- корица – 1 ч. л;
- любой сироп.
Приготовление:
Первый способ
- Промытые целые зерна овса заливаем кипятком, кипятим 30-40 минут, как указано в рецепте. Оставляем емкость в теплом месте на 8 – 10 часов, затем продолжаем процесс приготовления овсяного молока.
- Измельчаем все в блендере, выливаем на х/б ткань, уложенную в приготовленную емкость.
- Отжимаем, жмых не выбрасываем, используем для других нужд, в том числе и для косметологических.
- В полученное овсяное молоко добавляем корицу и сироп, размешиваем и лакомимся на здоровье.
Второй способ
- Овсяное цельное зерно промываем и обсушиваем. Измельчаем в кухонном комбайне или кофемолке.
- Заливаем водой комнатной температуры, оставляем на полчаса. Отжимаем, добавляем подготовленный наполнитель в виде корицы и сиропа. При желании в напиток можно добавить и другие ингредиенты, а также фруктовое или ягодное пюре.
Рецепт шоколадного овсяного молока
Кто же откажется от такого полезного лакомства, как овсяное молоко с шоколадным вкусом, да еще и домашнего приготовления.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 1 ст.;
- вода – 1-1, 5 л;
- какао-порошок растворимый, например, «Nesguik» - 3-4 ст. л.
Приготовление:
- Для приготовления овсяного молока, хлопья предварительно измельчаем в кухонном комбайне, как сказано в рецепте без блендера. В результате получаем овсяную муку любой желаемой степени помола.
- Овсяную муку заливаем водой, оставляем на полчаса и процеживаем, вылив все на кусок ткани.
- Основательно все отжимаем, в полученный напиток какао-порошок можно добавить сразу, а можно по мере необходимости в кружку, каждый раз при употреблении.
- Если приготовить овсяную муку очень мелкого помола, так называемое толокно, то его можно просто добавлять в воду, размешивать и сразу пить. Без всяких дополнительных заморочек.
Рецепт из цельного зерна с коровьим молоком
Овсяное молоко из цельного зерна, несмотря на то, что готовить его дольше, более желательно для здоровья. А на молоке напиток получается очень питательным и вкусным.
Ингредиенты:
- зерна овса неочищенные – 1 ст.;
- молоко – 1,5 л.
Приготовление:
Также, как и овсяное молоко из цельного неочищенного овса на воде, на молоке его также можно приготовить по двум рецептам.
Первый способ
- Зерна овса, очищенные от посторонних примесей и промытые заливаем кипящим молоком и ставим на огонь.
- Томим массу на слабом огне под приоткрытой крышкой в течение часа.
- Укутываем чем-либо удерживающим тепло и выдерживаем в таком виде пару часов.
- Затем открываем укутанную емкость и оставляем остывать.
- Измельчаем в блендере до однородного состояния, процеживаем через ткань.
Второй способ приготовления овсяного молока
- Зерна овса перебираем, промываем и высушиваем. Промалываем в комбайне или кофемолке до состояния муки.
- Разводим овсяную муку молоком и доводим массу до кипения при постоянном помешивании. Как только молоко закипит, выключаем огонь, закрываем крышкой.
- После того, как смесь молока и овсяной цельнозерновой муки остынет, процеживаем сквозь сито, либо выжимаем через ткань.
В заключение отметим, что на основе овсяного молока можно освоить целый ряд рецептов лакомых смузи для разнообразия своего меню. Овсяное молоко с фруктовыми и другими добавками станет отличным завтраком или ужином не только для сидящих на диете, но и для любителей здорового питания. Наши рецепты приготовления однозначно вам понравятся. Приятного аппетита!
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А по какому рецепты готовите вы? 2
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Дарья / 13.04.19 11:07Большое спасибо за рецепты, есть из чего выбрать. Буду готовить с добавками, подруга очень рекомендовала попробовать. Мы с ней одного возраста, но она «ходячая реклама» здорового питания. Выглядит молодо и свежо, я думаю, именно потому, что не ест все подряд, а относится к питанию ответственно.
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Зина / 13.04.19 11:06Очень люблю всякие полезные «заморочки», когда их готовлю, организм уже настраивается на оздоровление. Овсяное молоко собираюсь готовить для всей семьи, такой вкусный напиток обязательно понравится и детям.