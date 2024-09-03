Менструальная чаша: стоит ли купить и навсегда забыть о тампонах и прокладках

Всем знакомо это чувство, когда шуршащая прокладка не дает покоя весь день или когда тампон создает ощущение сухости и дискомфорта. В моменты, когда хочется чувствовать себя уверенно и свободно, такие мелочи могут серьезно подпортить настроение. Но есть решение, которое может освободить от этих неудобств – менструальная чаша.

Немного предыстории

Менструальные чаши появились еще в середине XX века, но по-настоящему популярными стали только в последние десятилетия. Женщины начали задумываться не только о комфорте, но и о своем влиянии на окружающую среду. К тому же, потребность в альтернативе, которая действительно работает, становилась все более очевидной.

Преимущества, которые не ограничиваются удобством





Первые мысли о чаше у многих вызывают скепсис – слишком уж необычно звучит. Но стоит взглянуть глубже, и станет понятно, почему все больше женщин делают выбор в ее пользу.

Экономичность – один из самых весомых аргументов. Купив чашу один раз, можно забыть о постоянных тратах на прокладки и тампоны. Но это не единственное, что делает чашу привлекательной. Этот маленький аксессуар не производит тонны отходов, которые ежедневно отправляются на свалки вместе с использованными прокладками и тампонами. Для тех, кто заботится о природе, менструальная чаша – идеальный вариант.

Удобство и свобода действий тоже играют не последнюю роль. Чаша не требует частой замены, так что можно спокойно заниматься своими делами, будь то тренировка в зале, плавание или долгий рабочий день. Она остается незаметной и не вызывает раздражений.

Минусы, о которых нужно знать

Конечно, как и у любого средства гигиены, у менструальной чаши есть свои недостатки. Для начала, она требует привыкания. Первые попытки использования могут вызвать дискомфорт и даже панику. Некоторые сталкиваются с трудностями при извлечении чаши или боятся, что она протечет. Но это только вопрос времени и опыта – уже через пару циклов процесс станет привычным.

Еще один момент – необходимость стерилизации. Если прокладку достаточно просто выбросить, то чашу нужно кипятить или обрабатывать специальным средством в начале каждого цикла и в конце. В течении цикла достаточно просто споласкивать проточной водой. Это может показаться лишней морокой, но на деле все просто и быстро.

Как выбрать свою идеальную чашу





На рынке представлено множество вариантов менструальных чаш: разных размеров, форм и жесткости. Выбор зависит от индивидуальных особенностей – уровня физической активности, возраста, того, рожала ли женщина и т.д.

При покупке важно обращать внимание на материал. Чаша должна быть сделана из медицинского силикона – это гарантирует безопасность и комфорт. Размер чаши тоже играет роль: обычно производители предлагают варианты для рожавших и нерожавших женщин. Если сложно определиться, можно посоветоваться с гинекологом – он поможет подобрать подходящий вариант.

Использование: просто и удобно





Главное правило при использовании чаши – расслабиться. Чаша складывается вдвое, затем аккуратно вводится внутрь. Важно правильно расположить ее, чтобы она надежно прилегала к стенкам влагалища – тогда о протеканиях можно забыть.



После 8-12 часов чашу нужно извлечь, ополоснуть и вновь использовать. Не стоит бояться, что это сложно – с опытом все действия станут быстрыми и легкими.

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