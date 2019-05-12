Лечение псориаза в домашних условиях

Псориаз – это хроническое заболевание, поэтому не следует затягивать с посещением дерматолога. Наравне с традиционными методами можно проводить лечение в домашних условиях, используя народные средства.

Что это за болезнь

Псориаз – заболевание, которое зачастую называют просто «кожный зуд». Его характеризуют красноватые выпуклые пятна на кожном покрове, сопровождающиеся зудом и дальнейшим шелушением. «Болячки» локализуются на поверхности головы, висках, шее, ступнях, руках, ногтевых пластинах.

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Псориаз бывает нескольких видов:

бляшечный (вульгарный);

каплевидный;

пустулезный (возникающий в результате нагноений, ран);

возникающий на ладонях и подошвах ног;

себорея.

По статистике от неприятных симптомов страдает до 2% населения Земли. Псориаз не считается заразным недугом, лечение можно проводить в домашних условиях, но тем не менее не следует затягивать с обращением к врачу.

Причины и симптомы

Природа возникновения болезни полностью не исследована даже сегодня, известно лишь то, что псориаз часто возникает при расстройствах нервной и иммунной системы. Главным фактором медицина называет генетическую предрасположенность.

Помимо этого выделяют целый перечень возможных причин заболевания:

тонкая кожа, склонная к сухости;

частое мытье тела и волос;

постоянные стрессы;

вредные привычки (алкоголь, курение);

резкая смена климатических условий;

генетика (наследственность);

прием лекарственных препаратов (от судороги, малярии, антидепрессанты);

последствия гриппа, ОРВИ, простуды;

аллергия;

нарушения в работе печени;

почечная недостаточность;

опрелости и повреждения кожных покровов.

Симптоматика, вне зависимости от причин возникновения, всегда одинакова. Весь процесс развития заболевания подразделяется на 4 стадии:

Сначала появляются красноватые, либо розовые пятна, покрытые шелушащимися серебристыми чешуйками. Они зудят, опухают и очень быстро распространяются по остальной поверхности кожного покрова. Вторая стадия носит название «стационарный этап». На коже появляются потертости, травмы, расчесы. С появлением новообразований, бляшки сливаются. На данном этапе чешуйчатые пятна останавливают свой рост, приобретают четкие границы, кожа становится синюшного оттенка, «болячки» начинают шелушиться. Последняя стадия – регресс. Первым делом кожа перестает зудеть и шелушиться, затем к ней возвращается естественный цвет и лишь «на закате» болезни пропадают уплотнения.

Лечение псориаза возможно и в домашних условиях, при помощи народных средств. Важно лишь соблюдать осторожность при взаимодействии с ними. Перед началом лечения требуется консультация специалиста.

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Народные рецепты от псориаза

Чудодейственным народным средством для лечения псориаза в домашних условиях является керосин. Рецептов с его использованием насчитывается множество. Рассмотрим список наиболее простых и популярных:

Смесь из грецких орехов и керосина, разбавленная овощным соком. Для начала нужно приготовить ½ стакана свекольного, картофельного или морковного сока. Орехи и керосин смешать до получения однородной массы. На кусочек рафинада накапать 10 капель смеси, рассосать, как леденец, затем запить питательным соком из овощей. Употреблять не менее 2-х раз в день, на протяжении 30 дней, комплексно, учитывая рекомендации дерматолога. Керосин и рыбий жир. 5 мл очищенного керосина смешивают с 15 мл рыбьего жира, в готовой смеси смачивают чистый кусочек ткани или марли, затем промачивают смесью чешуйчатые пятна. Неразбавленный керосин применять категорически запрещено, это чревато получением ожогов. Само по себе средство дает хороший результат, его можно применять как совместно с травяными настойками, так и без них, единственный минус – резкий запах.

Народные средства от псориаза на голове

Псориаз, развивающийся в местах, где есть волосы (голова, шея, подмышки, брови), носит название «себорейный дерматит» или попросту себорея. При этом голова часто чешется, на ней располагаются большие «хлопья» перхоти.

Существует ряд неплохих способов для ее лечения:

Сок золотого уса. Его втирают в сухую кожу головы, а затем настоем из растения моют голову вместо шампуня, из расчета 1 лист на 1 литр воды. Зола от шиповника. Из сухих веток кустарника получают золу, смешивают с вазелином, в пропорции 1:1 и мазью протирают бляшки псориаза. Пихтовая вода. Иголочки пихты завариваются в кипятке, из расчета 15 г на полстакана воды, затем отвар остужается и принимается внутрь 3 раза в день. Процедуру производят в течение 1,5 месяцев, делается перерыв на 14 дней, затем курс пропивается повторно. Репчатый лук. Разрезать среднюю луковицу пополам и легонько натирать поверхность чешуек. Сок лука убьет все болезнетворные бактерии.

Очень важным моментом является поддержание чистоты тела, следует мыться с использованием детского мыла или шампуня. Нельзя расчесывать бляшки, чтобы не усиливать раздражения кожного покрова и не давать шансы болезни распространиться на еще большую поверхность головы.

Народные средства от псориаза на руках

Чешуйки на поверхности рук не рекомендуется расчесывать, порой очень тяжело сдерживаться, но нужно помнить, что из-за этого болезнь начинает прогрессировать, повреждая еще большую площадь кожи. Чтобы снизить дискомфорт от зуда, в плане выбора одежды следует сделать акцент на «свободе», отказаться от натирающих рукавов и складок.

Лечение предполагает ряд способов:

Травяные настойки. Заболевания кожи можно лечить составом таких трав как: валериана, стебли чистотела, корневища аира, цветы ромашки, тимьян, листья калины и шалфей. Для приготовления потребуется заварить в 200 мл кипяченой воды ложку молотой сухой травы, довести до кипения на водяной бане, остудить и принимать по 2-3 столовые ложки трижды в день, после приема пищи. Обтирание или принятие водных процедур. Ванны с использованием листьев чистотела, шалфея, зверобоя. Для лечения поверхности ногтей, подвергшихся псориазу, в домашних условиях делают ванночки из лаврового листа. Еще одним народным средством с бактерицидным эффектом считается мазь из солидола и дегтя. Деготь разбавляют подсолнечным маслом, а солидол используют в чистом виде. В равных пропорциях смешивают 2 продукта и мажут локти, складки кожи и места за ушами. Мазь накладывают на 10 минут, затем с каждой следующей процедурой длительность воздействия доводят до получаса.

Избавиться от кожных заболеваний полностью практически невозможно, но при помощи известных средств можно снизить неприятный зуд, покраснения и период прогрессирования псориаза.

Использование соды против псориаза

Простым, но не менее эффективным народным средством при лечении псориаза является пищевая сода. Ее применение возможно в нескольких вариантах:

Компрессы. Для этого 1 ст. л. соды растворяют в 30 мл теплой кипяченой воде. В смеси замачивается марля или бинт, затем распределяется на очагах псориаза и выдерживается не менее получаса. Курс нужно проводить 10-14 дней. Ванна. Процедуры рекомендуется проводить перед тем, как ложиться спать. На полный объем ванны потребуется 1 килограмм соды. Температура воды не должна быть более 40°С. Время процедуры должно составлять 20-40 минут. Выйдя из ванны, тело натирается жирным кремом, это предотвратит высушивание кожного покрова и устранит чувство стянутости. Обтирание ранок. В слабом содовом растворе смачивается ватный диск, и им протираются ранки. Сода найдется у каждой хозяйки, ничего проще и не найти, а эффект не заставит долго ждать, зудящие чешуйки заживают намного быстрее.

Применение активированного угля

Хорошим народным средством при лечении псориаза в домашних условиях считается активированный уголь. Любители нетрадиционной медицины называют его самым действенным средством. Лечение может производиться несколькими способами:

Прием таблеток внутрь. Активированный уголь употребляется из расчета 1 таблетка на 10 кг веса человека – показатель нужного количества таблеток, которые нужно употребить за сутки. При этом следует выпивать как можно больше жидкости. Процедуру проводят ежедневно на протяжении от 30 до 45 дней. Примочки. Половину пачки таблеток нужно измельчить и размешать в 2-х ложках кипяченой воды, до образования кашицы. Затем она наносится на зудящие пятна и выдерживается четверть часа. После кашицу смывают теплой водой, а поврежденные места смазывают детским кремом или любым другим, в составе которого присутствует глицерин.

Средство «копеечное», но на самом деле помогает избавиться от неприятного зуда и шелушащихся пятен.

Лечебные грязи

Лечебная грязь испокон веков пользуется огромной популярностью при борьбе с целым рядом самых различных заболеваний. Она полезна она и при лечении псориаза в домашних условиях. Результат от этого народного средства становится заметным уже после пары-тройки процедур. Одной из самых популярных и доступных вариаций считается грязь мертвого моря. По времени лечение занимает от 10 дней до 2-х недель.

Этот метод позволяет без особого труда избавиться от шелушащихся пятен. Рекомендуется использовать лечебную грязь на первоначальном этапе развития заболевания, сочетая с негазированной водой и полезным питанием.

Лечение с помощью бобровой струи

Бобровая струя – вещество животного происхождения. Это два мешочка (железы), находящиеся около анального отверстия бобра, с их помощью они метят территорию. Используют ее для избавления от болей и снятия основной симптоматики псориаза. Средство следует использовать, разбавляя большим количеством воды.

Существует 2 способа употребления вещества:

Прием внутрь. Железы растереть до порошкообразного состояния и растворить в малом количестве теплой кипяченой воды. Принимать 3 раза в день по 5 мл, запивая стаканом воды или травяными отварами. Курс продолжать 30-40 дней. Наружно. Готовый порошок из желез бобра растворить в теплой воде и протирать чешуйчатые бляшки псориаза, либо использовать в качестве компресса, наложив повязку на четверть часа. Настойку можно приготовить самостоятельно. Надо быть готовым к тому, что железы бобра обладают своеобразным запахом, поэтому при употреблении внутрь, можно подсластить настой медом или сахаром, либо запивать травяными чаями или кофе.

Использование трав от псориаза

При использовании трав, отваров и настоек, можно улучшить состояние иммунной системы организма, нарушение которой является одной из первопричин псориаза.

Для этих целей применяются:

отвар на основе льняных семечек;

цветы василька синего;

лавровый лист, заваренный в кипятке;

«чага» – березовый гриб;

крапивные листья;

шалфей;

тимьян;

настой из березовых и хвойных почек (сосна, ель, кедр).

Травы обладают фитонцидными свойствами, борются с микробами и разного рода грибками и бактериями.

Другие народные методы

Лечение псориаза в домашних условиях отлично проходит при использовании такого народного средства как прополис. Из пчелиных продуктов можно изготовить хорошие мази, обладающие противовоспалительным эффектом, так как к прополису добавляется березовый деготь.

Чтобы сделать поврежденную псориазом кожу мягче, из прополиса с добавлением сливочного масла можно приготовить средство для примочек и смазывания. Для этого понадобится всего по 100 грамм того и другого продукта. Полученный результат приятно удивит, такая смесь быстро снимает зуд и воспаление кожи, при этом увлажняя ее.

Барсучий жир в народе считается лекарством от всех болезней, его помощь при лечении псориаза окажется незаменимой. Он не только обладает природными антисептическими свойствами, но еще и утоляет боль, укрепляет защитные функции организма и оказывает заживляющее действие. Его немного прогревают и смазывают пораженные участки кожи, оставляют на полчаса, затем смывают теплой водой.

Как известно чеснок – популярное противомикробное средство, при проблемах с кожей из него делают настойку на водке и уксусе для приема внутрь.

Псориаз требует многогранного лечения, народные средства лишь помогают облегчить зуд, раздражения на коже, ускорить процесс заживления ранок и поддержать иммунитет. Без медикаментов и посещения врача не обойтись. Лечение должно быть четким и спланированным, только тогда можно добиться хорошего результата.