Как избавиться от камней в желчном пузыре без операции

Камни в желчном пузыре — это одна из наиболее распространенных патологий пищеварительной системы, которую медики называют хроническим калькулезным холециститом.

Обычно, чтобы сформировались крупные сгустки и проявились первые симптомы болезни требуется не менее 5 лет. Если сразу обратиться к врачу, то еще можно попытаться начать медикаментозное лечение. Но в запущенных случаях без операции не обойтись.

Как образуются камни

Желчь состоит из холестерина и билирубина. Это и есть основные компоненты твердых образований. Иногда к ним добавляется кальций, который выделяют бактерии, поселившиеся на стенках желчного пузыря и в печени.

Но эти составляющие оседают в виде песка, частички которого потом склеиваются в камни, только если наблюдается регулярный застой желчи. В противном случае все твердые фракции постепенно вымываются.

Соответственно, пытаясь решить проблему без операции, надо за время лечения в первую очередь устранить причины таких застоев:

Нарушения питания. Если в пище много жиров, печень вырабатывает избыток желчи. При голодании, ферменты просто сохраняются в желчном пузыре и не поступают в двенадцатиперстную кишку. В обоих случаях излишки секретов создают осадок в виде песка. Гормональные сбои. Чаще всего это причина холецистита у женщин. Избыток эстрогена нарушает холестериновый баланс, что способствует формированию камней. Болезни и их лечение. Различные патологии печени влияют на выработку и скорость движения желчи. Особенно опасны цирроз, сахарный диабет и паразитарные инфекции. Но прием лекарств может оказывать аналогичный эффект, если компоненты препаратов влияют на содержание холестерина, билирубина или гормональную сферу.

Соответственно в зону риска заболевания попадают:

старики, из-за возрастных изменений работы пищеварительного тракта;

многодетные мамы и девушки, использующие гормональные противозачаточные препараты;

лица с генетической предрасположенностью к развитию холецистита;

люди, страдающие от ожирения или эффективно сбрасывающие вес, из-за сопутствующих изменений метаболизма;

пациенты с хроническими патологиями работы печени или перенесшие хирургические операции на органах брюшной полости.

Также камни в желчном пузыре могут образовываться при злоупотреблении алкоголем.

Симптоматика калькулезного холецистита

Первые несколько лет после начала формирования камней пациент не чувствует никаких симптомов. В этом случае болезнь определяется только при УЗИ, если человек проходит плановый осмотр или лечит другую болезнь. Это идеальное время, чтобы начать лечения без необходимости проведения операции.

Но чаще всего люди обращаются за медицинской помощью, когда камни в желчном пузыре начинают двигаться и закупоривают протоки.

Тогда пациент чувствует характерные симптомы:

Сильная острая боль. Приступ длится от двух до 6 часов. Неприятные ощущения распространяются по правой стороне тела от бока к лопатке, а затем шее. Нарушение пищеварения. Желчь в большом объеме забрасывается в кишечник, из-за чего появляются изжога, тошнота, рвота. Параллельно развивается метеоризм, диарея или запоры. Лихорадка. Организм реагирует на воспаление повышением температуры тела до 38 градусов по Цельсию, ознобом и повышенным потоотделением.

Со временем периодические приступы боли могут привести к развитию осложнений.

Наиболее распространенными и опасными являются:

Водянка. При полной закупорке камнями желчного пузыря ферменты начинают проникать в стенки. Просвет заполняется слизистым секретом. Так орган может увеличиться до огромных размеров. Разрыв. Если ткани не выдерживают напора жидкости, он перфорируются или рвутся. Желчь проникает в брюшную полость и начинает переваривать ее клетки. Начинается перитонит. Абсцесс. Если из-за скопления ферментов повреждаются клетки печени, начинается загноение тканей. Рак. микротравмы и химическое воздействие в несколько раз повышает шанс онкологических изменений в тканях.

Лечение осложнений без операции невозможно!Поэтому при первых симптомах патологии лучше прийти в местную поликлинику.

После сдачи анализов крови и мочи, а также УЗИ врач определит, можно ли попытаться избавиться от камней без привлечения хирурга.

Методы терапии холецистита

При сильных болях врач в первую очередь купирует воспаление и другие симптомы. Когда обострение будет преодолено, начинается собственно терапия калькулезного холецистита. Лечение без операции проводится в 3 возможных направлениях.

Выбор зависит от размеров камней:

Песок. В этот период человек еще не чувствует симптомов. Поэтому врачи назначают специализированную диету без применения медикаментов. Нормализовав питание можно очистить желчный пузырь и предотвратить дальнейшее развитие патологии. 5-10 мм. Используются препараты Урсофальк или Урсосан. Они воздействуют на холестерин и так разрушают образования. Но пить лекарства придется вплоть до 2 лет без перерывов, что обязательно приведет к побочным эффектам. Еще одно обязательное условие — нормальное функционирование желчного пузыря, что должно обеспечить вывод песка. До 30 мм. Есть 2 безоперационных способа разбить небольшие камни. Экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия помогает разбить образования ударной волной. Но она не применяется при наличии камней в протоках. После нее обычно используется второй метод, когда раздробленные плотные куски растворяются эфиром метилтретбутила или пропионатом. Так можно удалить до 90% камней. Но после лечения потребуется длительная реабилитация.

Любой из этих методов эффективен только при условии, что каналы еще способны пропускать желчь, и она вымоет песок и куски камней естественным способом. Во всех остальных случаях поможет только операция. Но так или иначе, каждому пациенту необходимо соблюдать диету.

Нормализация питания

Стол №5 — это единственный проверенный метод профилактики холецистита и реабилитации после перенесенной болезни. А еще это отличная диета, чтобы постепенно сбросить вес и нормализовать метаболизм.

Тип продуктов Рекомендовано Запрещено Овощи Морковь, свекла, тыква, картофель, кабачки Бобовые, белокочанная капуста, помидоры (в период обострения), зеленый лук, редис, чеснок, шпинат, редька, щавель Фрукты и ягоды Все сладкие: арбузы, бананы, дыня, клубника, авокадо, папайя и другие Все кислые, особенно цитрусовые, виноград Молочная продукция Любые натуральные нежирные молочные продукты Жирное молоко, сливки сметана, соленые твердые и пряные сорта сыра Мясо Нежирная птица, говядина, крольчатина, мясо нутрии, 1 яйцо в сутки Любые жирные сорта, сало, любые полуфабрикаты, колбасные изделия, крутые мясные бульоны Рыба Судак, треска, сазан, хек и щука Сом, осетрина, белуга, севрюга, семга Злаковые Любые полувязкие, рассыпчатые каши, макароны, подсушенный хлеб из муки 2 сорта Черный хлеб, сладкая дрожжевая выпечка Десерты Орехи, мед, натуральные зефир и мармелад Шоколад, кондитерские изделия Напитки Минеральная вода без газа, заварные натуральные чаи, некислые фруктово-овощные соки, кисели, компоты Алкоголь, кофе, цикорий, какао, газированные напитки Специи Укроп, петрушка, ванилин, корица, гвоздика, лавровый лист Любые острые и пряные специи, приправы, майонез, имбирь

Также следует учитывать, что придется полностью забыть о любой жареной, жирной, маринованной и консервированной, копченой пище. Лучше все блюда отваривать, готовить на пару и запекать, а подавать к столу теплыми, чтобы создавать минимум стресса пищеварительному тракту.

Следуя такой диете и проявив немного фантазии можно не переживать о любых возможных заболеваниях печени и желчных протоков.