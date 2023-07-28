Боли в нижней части живота и нарушения менструального цикла: как распознать кисту яичников?

Одно из частых женских заболеваний – это киста яичников. Термин этот связан с большой группой новообразований. Они разные по структуре и по-разному лечатся. Хорошая новость заключается в том, что киста – доброкачественная опухоль. Внутри нее образуется полость, которая заполнена жидкостью. О том, как не пропустить болезнь и как лечить, Клео рассказала врач-акушер-гинеколог «СМ-Клиника» Татьяна Сонина.

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Кисты яичников не появится одномоментно, а развиваются за длительный промежуток времени. Диаметр образований может быть как несколько миллиметров, так и доходить до 20 см и даже более.

Репродуктивное расстройство встречается часто: в среднем, у 30-50% женщин детородного возраста, которые наблюдают проблемы с циклом, а также у трети женщин, которые вообще не жалуются на свой цикл.

Почему появляется киста?

Причины возникновения заболевания уже хорошо изучены. Первая причина – гормональные нарушения. Поэтому так важно следить за весом, за изменениями волос или ногтей. Если вы заметили что-то, то незамедлительно обращайтесь к врачу-эндокринологу для того, чтобы выяснить причины ухудшения своего здоровья.

Второй причиной возникновения проблемы может стать хронический воспалительный процесс. Он может начаться, к примеру, от регулярного локального переохлаждения (если женщина часто сидит на холодных поверхностях).

Третьей причиной могут стать изменения и нарушения иммунной системы. В организме человека все взаимосвязано. То, что происходит с кистой яичника, зависит от стресса или заболевания (например, гриппа или другой инфекции), перенесенной пациенткой. Иммунная система в ослабленном виде приводит к изменениям слизистой на поверхности матки и яичников, в результате чего могут начать развиваться кисты.

Диагностика

Зачастую представительницы женского пола не чувствуют возникновения кисты. Они спокойно занимаются спортом, ведут интимную жизнь. В большинстве случаев заболевание обнаруживается случайно, во время обследования.

Иногда боли все-таки присутствуют. Они бывают в нижней части живота, иногда могут иррадиировать в поясницу, пах, либо во внутреннюю поверхность бедра.

Тут всегда требуется своевременно поставить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение. Иначе существует риск развития рака, например, в случае возникновения эндометриоидной кисты.

Лечение кисты

В случае, когда в результате обследования у пациентки в одном или обоих яичниках обнаруживается киста, то сначала врачи наблюдают за новообразованием наблюдают (около трех месяцев). Необходимо также сдать анализ крови для расчета онкомаркеров С-125 и РЭА, Не4 и индекса Roma (определение типа опухоли).

Функциональные образования будут лечить при помощи гормональной терапии. Когда киста продолжает расти, несмотря на лечение, в этом случае ее нужно удалять. Это делается для того, чтобы исключить риск разрыва капсулы или перекрута кисты.

Если кист слишком разрослась, не оставив рядом здоровых тканей, придется прибегнуть к полному удалению яичника. Тут все индивидуально: врач будет смотреть на возраст женщины, на число беременностей и желание родить ребенка.

Для того, чтобы выяснить заболевание на ранней стадии, необходимо регулярно проходить обследование. Тогда можно будет обойтись без операционного вмешательства.