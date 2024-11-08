Как продлить жизнь зубам? Первые признаки того, что пора обратиться к стоматологу

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Врач-стоматолог Иван Рузин рассказал, как понять, что зубы пора показать специалисту.

Здоровье зубов и полости рта играет важную роль не только для красивой улыбки, но и для общего самочувствия. Забота о зубах с раннего возраста может существенно продлить срок их службы и предотвратить многие стоматологические заболевания. В этой статье мы обсудим, как можно сохранить зубы здоровыми, какие признаки указывают на необходимость визита к стоматологу, и как часто стоит проверяться у специалиста.

Иван Рузин. Фото: личный архив эксперта

Как продлить жизнь зубам?

Продление жизни зубов требует регулярного ухода и соблюдения ряда рекомендаций. Вот основные правила, которые помогут сохранить зубы в хорошем состоянии:

1. Регулярная гигиена полости рта. Чистка зубов два раза в день – утром и вечером – необходима для удаления налета и остатков пищи, которые могут вызвать кариес и воспаление десен. Обязательно уделяйте внимание задним зубам и участкам между зубами, где часто скапливается налет. Помимо использования классических зубных щеток, важно иметь в своем домашнем арсенале монопучковую щетку для очистки межзубных промежутков, а также использовать ирригатор, особенно тем пациентам, у которых установлены имплантаты или коронки.

2. Использование зубной нити и ополаскивателей. Зубная нить помогает удалить остатки пищи и налет в межзубных промежутках, куда не всегда добирается зубная щетка. Ополаскиватели с антисептическим эффектом снижают уровень бактерий в полости рта и предотвращают воспалительные процессы.

3. Сбалансированное питание. Правильное питание способствует укреплению эмали и предотвращению заболеваний. Включите в рацион больше продуктов, содержащих кальций (молочные продукты), витамин D (яйца, рыба) и фосфор (орехи, мясо). Ограничьте потребление сахара, который является главной питательной средой для бактерий, разрушающих эмаль.

4. Избегание вредных привычек. Курение и чрезмерное употребление алкоголя ухудшают состояние десен и зубов. Курение нарушает кровообращение в тканях десен, что может привести к их воспалению и ухудшению здоровья зубов. Злоупотребление алкоголем часто сопровождается сухостью во рту, что также может привести к развитию кариеса.

5. Защита зубов от травм. Если вы занимаетесь контактными видами спорта или ночным скрежетом зубами (бруксизмом), обязательно используйте защитные каппы, чтобы избежать травм и преждевременного стирания зубов.

Первые признаки того, что пора обратиться к стоматологу

Фото: freepik.com

Очень важно не игнорировать тревожные сигналы, которые могут указывать на начало стоматологических проблем. Если у вас проявляются следующие симптомы, не откладывайте визит к стоматологу:

Чувствительность зубов. Если вы начинаете ощущать дискомфорт или боль при употреблении холодной, горячей, кислой или сладкой пищи, это может быть признаком истончения эмали или начальной стадии кариеса.

Кровоточивость десен. Здоровые десны не должны кровоточить во время чистки зубов или приема пищи. Кровоточивость – первый признак воспаления десен, который может привести к гингивиту или даже пародонтиту, если его не лечить.

Неприятный запах изо рта. Постоянный неприятный запах может быть признаком кариеса, заболеваний десен или других проблем с зубами, требующих стоматологического вмешательства.

Зубная боль. Любая боль в зубе – это повод для срочного визита к стоматологу. Болезненные ощущения часто сигнализируют о развитии кариеса, пульпита или других более серьезных проблем.

Изменение цвета зубов или пятна на эмали. Темные пятна и изменение цвета зубов могут быть признаком кариеса, а также нарушения в структуре эмали. Особенно стоит насторожиться, если пятна становятся темнее со временем.

Как часто стоит посещать стоматолога?

Фото: freepik.com

Многие откладывают визиты к стоматологу, считая, что идти нужно только при возникновении боли или других проблем. Однако профилактические осмотры – основа для предотвращения заболеваний.

Плановые осмотры. Взрослым и детям рекомендуется посещать стоматолога как минимум два раза в год. Это позволяет обнаружить проблемы на ранней стадии и избежать сложного лечения. Регулярные осмотры помогут сохранить здоровье зубов и десен, а также сэкономить деньги на лечение, которое может потребоваться при запущенных заболеваниях.

Профессиональная чистка зубов. Даже при регулярной домашней гигиене на зубах образуется зубной камень, который нельзя удалить самостоятельно. Чистка у стоматолога каждые 6 месяцев позволяет избавиться от зубного камня и налета, предотвращая развитие кариеса и воспаления десен.

Индивидуальные рекомендации. Некоторым пациентам с определенными заболеваниями или особенностями гигиены стоматолог может порекомендовать более частые визиты. Например, людям с пародонтитом или повышенной чувствительностью зубов могут потребоваться более частые осмотры и профессиональная чистка каждые 3–4 месяца.

Заключение

Здоровье зубов напрямую зависит от нашего ежедневного ухода, образа жизни и регулярности визитов к стоматологу. Соблюдение простых рекомендаций по уходу за полостью рта, своевременные обращения к врачу при первых признаках проблем и регулярные профилактические осмотры помогут продлить жизнь вашим зубам и сохранить красивую улыбку на долгие годы.

Редакция "Клео"

 

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