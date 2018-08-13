Ирригоскопия кишечника: что это такое

Ирригоскопия кишечника современный распространенный метод диагностики кишечных патологий, позволяющий без особенных сложностей и неудобств для пациента, получить представление о характере нарушений, присутствующих в толстом кишечнике.

Специфичность обязанностей, выполняемых этим отделом пищеварительно — выделительного тракта, предполагает наличие функциональных расстройств, происходящих по вариабельным этиологическим поводам. Их выявление стало значительно проще, после появления метода.

Когда пациент осведомлен, что это такое, как проходит процедура, и как к ней готовится, аппаратное исследование проходит намного проще колоноскопии и с меньшими инвазиями от рентгеновских лучей, чем при исследовании на компьютерной томографии.

Характер процедуры и ее основное предназначение

Ирригоскопия кишечника, проводимая с помощью контрастного вещества и рентгеновской установки – вариация метода рентгенологического исследования. Распространенность диагностической процедуры обусловлена высокой точностью получаемых результатов. Иногда даже самые новые и разрекламированные методы с использованием новейшей аппаратуры, не позволяют увидеть те негативные моменты, которые служат стартовым механизмом для развития патологий толстого кишечника.

Внутренний орган, недоступный при других видах исследований для визуального обзора, становится виден после введения контраста и просвечивания рентгеновскими лучами.

Существуют разные ситуации, в которых состояние больного не позволяет прибегнуть к эндоскопу или провести колоноскопию. Ирригоскопия рекомендована при болезненных ощущениях в исследуемой области, анемии, чреватой дополнительными осложнениями при малоинвазивных процедурах, систематических нарушениях стула, особенно если в фекалиях присутствуют патологические вкрапления.

Зная, что это такое, и как к ней правильно готовится, можно выявить различные факторы, ставшие причиной функциональных нарушений:

новообразования незначительного размера, одиночные или множественные полипы, дивертикулы на разных стадиях;

повреждения слизистой, проявляемые в виде атрофии или изъязвлений тотального характера, или локализованных в труднодоступных для другой диагностики местах;

изучить отклонения в работе исследуемой части кишечника, определить наличие спазмирования или атонии;

использовать метод в качестве вспомогательного, чтобы подтвердить или опровергнуть диагностические данные, которые вызывают сомнения у лечащего врача.

Ирригоскопия кишечника направлена и на выявление врожденных или приобретенных пороков развития нижнего отдела пищеварительно-выделительной системы.

Метод позволяет оценить его нормальную или патологическую деятельность. Процедура поможет локализовать места возможных очагов патологических состояний по характерным затемнениям, выявляемым на снимках рентгеновскими лучами с помощью введенного контраста. Примерное представление о том, что это такое, пациент получает от лечащего врача, который объясняет ему необходимость дополнительной диагностики. Он же информирует больного и о том, как к ней готовится.

Правильный подготовительный этап

Полученные от ирригоскопии кишечника диагностические данные будут достоверными, только когда пациент знает, как к ней готовиться, и выполняет все врачебные предписания. Результаты станут понятными, если пациент примерно представляет себе, и что это такое.

Получить надежную информацию от введенного контрастного вещества можно только при условии, что в кишечнике нет никаких посторонних факторов. Они могут на полученных результатах дать изображение, искажающее общую клиническую картину.

Такими помехами могут быть скопления газов, патологически скомпонованные фекальные массы, остатки непереваренной и гниющей пищи. Поэтому корректная очистка кишечных петель – одно из главных условий максимальной информативности.

Предпочтение отдается способу, максимально безопасному при существующей у больного патологии. При язвенном колите или дивертикулах невозможно провести очистительную клизму, поэтому назначается прием 3 литров Фортранса в растворенном виде. Их больной должен употребить за положенное время до начала ирригоскопии. Тем, у кого нет противопоказаний тоже накануне, ставят клизму.

До проведения очистки, в течение трех дней, пациент соблюдает предписанную диету, из которой исключены продукты, затрудняющие процесс пищеварения и способствующие усиленному газообразованию. В разрешенном ассортименте остаются жидкие первые блюда, йогурты, манная каша, масло и сыр.

Проведение ирригоскопии поможет подтвердить или выявить патологии, недоступные для других, даже самых современных методов исследования, при условии, что пациент перед исследованием выполнит все назначения и правильно приготовится. Ожидаемые результаты необходимы для определения тактики лечения и в первую очередь, для помощи ему самому.