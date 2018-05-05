Синдром раздраженного кишечника — это серьезное нарушение функционирование кишечника, которое также носит сокращенное название СРК. У пациентов с этим заболеванием часто возникают болезненные ощущения в области живота также постоянно присутствует дискомфорт и спазмы.

Все эти симптомы приводят к нарушению стула, при этом определенная причина запоров или диареи не обнаруживается. Чтобы понять, как провести лечение синдрома раздраженного кишечника, следует узнать о симптомах недуга.

Данный синдром достаточно распространен среди людей, но более 70% пациентов не считают себя больными, по этой причине, вообще, не обращаются за помощью к специалистам.

Стоит отметить, что болезнь может развиться не только из-за влияния внешних факторов, но еще и по причине психоэмоциональных расстройств.

Главные причины развития СРК

Медицина еще не выявила определенные и точные причины, которые вызывают развитие такой проблемы с кишечником. Все же если рассмотреть целый ряд клинических исследований, то можно понять, что СРК достаточно часто проявляется в том случае, если:

У пациента наблюдается нарушение нервных связей между головным мозгом и отделами кишечника, в этом случае мозг не может полноценно контролировать работу ЖКТ. Нарушение моторики. Когда моторика усиливается, это может привести к развитию диареи, замедление моторики же, напротив, вызывает запоры. Дисбиоз. При таком недуге у пациента в тонком кишечнике начинают активно развиваться различные бактерии. При этом в организме появляются вредные бактерии, которые при размножении вызывают приступы диареи, метеоризм и быстрое снижение веса. Нарушение питания. Признаки СРК будут беспокоить того человека, который не может нормально питаться. Если в рацион входит большое количество острой, жареной и очень жирной пищи, это может привести к проблемам с пищеварением. Также проблемы с кишечником возникают при употреблении алкоголя и крепкого кофе. Наследственная предрасположенность. Этот фактор нельзя убирать со счетов, так как наследственность играет большую роль. Кишечные инфекции. Синдром раздраженного кишечника часто встречается у людей, которые перенесли кишечные инфекции.

Симптомы и признаки

Перед тем как приступать к лечению синдрома раздраженного кишечника, следует определить симптомы заболевания. Дело в том, что нарушения в работе пищеварительной системы могут быть временными, или же могут носить постоянный характер.

В первом случае дискомфорт через определенный промежуток времени проходит, во втором симптомы говорят о наличии серьезного заболевания.

Есть определенный список признаков, которые возникают у человека именно при СРК, о них стоит поговорить более подробно.

К основным признакам СРК можно отнести:

появление постоянных проблем со стулом (возникает запор или диарея , постоянно отходят газы);

в каловых массах появляется большое количество слизи;

наблюдается дискомфорт и болезненные ощущения в области живота, которые имеют различную локализацию;

болезненность и дискомфорт усиливаются после приема пищи и уменьшаются после дефекации;

возникает вздутие, так как в кишечнике образовываются газы.

Дополнительные симптомы СРК

Кроме того, что расстройство кишечника проявляет себя прямыми симптомами, также можно выделить целый ряд косвенных признаков, к ним следует отнести:

появление сильных и частых головных болей;

нарушение ночного сна и развитие бессонницы;

наблюдаются признаки аритмии;

пациент быстро утомляется, у него возникает упадок сил;

аппетит снижается или полностью отсутствует;

температура тела немного повышается, но не более, чем на один градус;

может возникать недостаток воздуха и появляются признаки удушья;

сильная потеря массы тела из-за снижения аппетита;

нарушение питания кожи, возникает пигментация.

Как ставят диагноз СРК

Такое заболевание достаточно сложно определить, так как никакие результаты анализов не покажут определенных отклонений в работе пищеварительной системы. Именно поэтому есть определенный список признаков, который врачи учитывают при осмотре.

Если у пациента имеется набор данных симптомов, то ему ставят такой диагноз.

К главным признакам СРК врачи относят:

появление приступов боли и сильного дискомфорта в кишечнике, которые возникают не реже трех раз за месяц;

после дефекации больной чувствует облегчение, так как признаки дискомфорта и боли ослабевают или временно проходят;

болезненные ощущения начали себя проявлять сразу после изменения стула.

Дополнительными признаками, указывающими на СРК, являются:

нарушения стула, к этому симптому относят задержку дефекации (опорожнение реже, чем раз в три дня), или появление диареи (испражнения несколько раз в день);

форма и цвет стула меняются, каловые массы становятся водянистыми и пенистыми, или же, наоборот, плотными и шероховатыми;

возникает патологическая дефекация, во время которой у больного появляется срочный позыв в туалет.

Так как симптоматика синдрома не специфична, врач обязан исключить наличие серьезных заболеваний и патологий кишечника, а только после этого ставить диагноз СРК.

Если у пациента возникает ряд жалоб на самочувствие, то ему обязательно назначается полноценное обследование, в которое входит:

анализ крови на биохимию;

копрограмма;

общий анализ крови;

при необходимости берется биопсия кишечной стенки;

может понадобиться ректороманоскопия;

врач имеет право назначить ирригоскопию.

Как говорит, статистика, около 90% людей, после постановки диагноза, начинают соблюдать диету и чувствуют себя нормальными и здоровыми.

Но есть и такие больные, которые не могут смириться с диагнозом, что приводит к развитию серьезных психических проблем.

Как провести лечение заболевания

Чтобы провести полноценное лечение, врачи настоятельно рекомендуют использовать медикаментозную терапию, а также народные рецепты. Но многим пациентам не обойтись без коррекции психоэмоционального состояния.

Немалую роль здесь будет играть соблюдение диеты.

Сначала стоит поговорить об использовании современной медикаментозной терапии, она включает в себя использование таких средств:

Пробиотики. К этим лекарственным препаратам следует отнести Бифибум, Хилак-Хорте и Бифиформ. Специалисты настоятельно рекомендуют не пренебрегать приемом пробиотиков, так как эти лекарства являются основой лечения СРК. Препараты являются пищевыми добавками, в составе которых содержится большое количество полезных бактерий, которые регулируют полноценную работу кишечника. Только если регулярно принимать пробиотики, можно снизить количество и интенсивность симптомов, а через определенное время вовсе избавиться от синдрома. Спазмолитики. Также являются важной частью лечения, так как помогают снять сильные спазмы кишечника, а также уменьшают болезненность. К наиболее популярным препаратам стоит отнести Спарекс и Ниаспам. Слабительные средства. Такие препараты помогают в том случае, если у пациента наблюдаются длительные запоры, при этом очень важно запивать слабительные средства большим количеством жидкости. В составе препаратов содержится клетчатка, которая разбухает в желудке под воздействием жидкости. Объем увеличивается, что способствует более легкому выведению кала из прямой кишки. К популярным лекарственным средствам стоит отнести Дюфалак и Цитрудел. Средства от диареи. Препараты против жидкого стула назначаются при СРК, которое сопровождается постоянной диареей. Активные компоненты таких средств помогают сделать каловые массы более плотными, а также снижают перистальтику кишечника. К наиболее популярным средствам можно отнести Смекту, Маалокс и Альмагель. Антидепрессанты. Такое средство также может использоваться для снижения интенсивности диареи и устранения депрессивного состояния у больного.

При приеме антидепрессантов у пациента могут наблюдаться определенные побочные эффекты, к ним можно отнести сонливость, частые запоры, а также ощущение сухости во рту и жажда.

Такие препараты должны применяться только по назначению доктора, и при строгом соблюдении дозировки.

Соблюдение диеты

При СРК очень важно соблюдать строгую диету, от этого в целом зависит самочувствие пациента на период лечения, а также диета помогает ускорить процесс выздоровления.

Правила питания:

Из рациона придется полностью исключить прием любых пищевых добавок, или же не применять такие составы без консультации доктора. Часто бывает так, что в состав средства входят компоненты, которые могут вызвать запор или острую диарею. Послабляющим эффектом обладают некоторые виды жевательных резинок, в которых содержится сорбит и ксилит. Если пациент часто сталкивается с диареей, то от жевательной резинки следует отказаться. Газированные напитки негативно сказываются на работе кишечника, а газы дополнительно могут усилить симптоматику СРК. Во время лечения следует отказаться от любой газировки. Также лучше не использовать в пищу крепкое кофе и чай в некоторых случаях придется отказаться от молока.

Когда больной сталкивается с запорами, ему следует обратить внимание на питьевой режим, за сутки нужно выпивать как минимум полтора литра жидкости. В рационе должны присутствовать нерафинированные продукты, которые богаты клетчаткой.

Полезны будут фрукты и овощи в свежем виде, если у пациента запор. В том случае, когда больной страдает от диареи, то овощи и фрукты следует запекать или отваривать. Следует включить в рацион отруби.